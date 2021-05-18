保利協鑫﹕德勤辭任核數師　5月14日已生效　由國富浩華接任

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-05-18 10:36

保利協鑫（3800）指出，接獲其核數師德勤‧關黃陳方會計師行提出呈辭，在5月14日接獲相關函件，已於今年5月14日生效。同時已根據審核委員會建議，委任國富浩華（香港）會計師事務所為新任核數師，以填補德勤‧關黃陳方辭任後空缺，直至下屆股東周年大會結束為止。

公司指出，正式委任尚待目前正在進行的審計委任接納流程完成後生效。

公司強調營運一切正常，並已於今年4月19日發布了截至去年底的未經審計程序全年業績，會在適時公布去年業績，及任何重大進展以遵守上市規則。

公司指出，於4月11日的公告內，審核委員會收到德勤2021年4月9日核數師函，其中德勤表示，在執行2020年度業績審計期間，德勤遇到一個問題，為公司旗下江蘇中能訂立一份工採建合約，並已支付預付款為5.1億元人民幣。該預付款項已於截至2019年底的經審核合財務報表，以及截至去年6月底的中期業務中列報。

公告指江蘇中能已獲退回97%預付款

公司在今年4月28日及5月7日的公告內，披露繼2021年4月6日工採建合約終止後，已於較早時以現金形式，收到工採建合約總承包商退還預付款4.95億元人民幣，該筆款項佔江蘇中能為工採建合約目的支付預付款的97%，餘額為工採建合約產生的費用，不會退還予江蘇中能。

公司表示已於5月7日聘用法務會計進行法務調查，以回應德勤在核數師函中提出的關注事項。然而截至辭任函日期，公司與德勤並未能就法務核查的工作範圍達成共識。

公司指出德勤並未根據上市規則第13.51（4）條發出任何相關確認書，並在其辭任函中指出，就前述事項及由於彼等尚未能完成對公司截至去年底的綜合財務表審核，彼等無法確認是否還有其他需要提請公司證券持有人或債權人注意的事項。

公司指出董事會及審核委員會確認，除上述披露外，並無其他與公司更換核數師的情況或事項需提請股東注意；並向德勤過往提供的服務表示衷心感謝。