保利協鑫售光伏電站減債　或會再出售更多光伏電站

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-05-07 22:44

保利協鑫（3800）及旗下協鑫新能源（0451）宣布，於周五（7日）收市後兩間公司的間接附屬公司河南協鑫新能源，與國家電投重慶電力訂立購股協議。河南協鑫以1.93億元（人民幣‧下同）出售在內地營運光伏電站的永城鑫能。

連同應付款項淨額，是次交易合共所得款項為2.51億元，協鑫新能源會將相關款項用於償還債務。

該光伏電站總併網容量為86兆瓦，截至去年底除稅後溢利為2,641.3萬元，按年跌44.9%。未經審計淨資產為1.36億元。預料今次交易可以帶來5,142.8萬元收益淨額。

公司指出，出售永城鑫能後，不會再為保利協鑫及協鑫新能源附屬公司，永城鑫能的溢利﹑虧損﹑資產及負產均不再於兩間公司綜合財務報表綜合入賬，兩間公司負債將減少4.31億元。參考協鑫新能源於去年底經審計財務報表後，其資產負債率將下下降0.3個百分點。

保利協鑫透過協鑫新能源擬加大與內地中央管理企業，及地方國有企業戰略合作，以實現輕資產模式。訂立該等交易後，協鑫新能源與國家電投重慶電力將就協鑫新能源於內地現有的光伏電站，及待開發的新光伏電站進一步探索其他合作機會。協鑫新能源與國家電投重慶電力正積極推進有關合作，雙方計劃在不久將來能達成及落實簽署更多出售及聯合開發光伏電站事宜的協議。