恒指季檢│博染藍追貨？　專家指升勢未必持久　海底撈更累瀉三成

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-05-21 08:49

恒指公司周五(5月21日)將宣布季度檢討，是繼3月份公布逾50年來最大改革諮詢結果後首次。由於藍籌股數目在2022年中前將逐步增加至80隻，市場預期今次季檢的藍籌數目，將先由現時的55隻，增至約60隻。投資者積極猜謎，推測誰是染藍大熱股，希望能夠在成功染藍前偷步入貨博升幅。不過，專家指出，其實買染藍股博升幅，不一定「博得過」。參考上次季檢經驗，三大藍籌新貴，至今股價不但未有明顯跑贏大市，當中更有一間股價走勢一浪低於一浪，至今已經累挫逾三成。

一表看清三大新貴染藍至今股價走勢

中國銀河國際證券業務發展董事羅尚沛接受訪問時表示，並不熱衷於估估下，猜測那一間公司可以成功染藍，原因是成為藍籌，雖然能夠引追蹤恒指的被動資金追貨，不過股價升勢並不持久。

參考上次經驗 染藍無助股價持續走高

參考上次(2月26日) 三隻藍籌新貴的股價表現，即是阿里健康（0241）、龍湖集團（0960）及海底撈（6862）。可以發現，自納入藍籌後，三間公司股價並未因成功染藍而持續向上；反而步步下挫。

中國銀河國際證券業務發展董事羅尚沛表示，猜測那間公司可成功染藍其實無咩意思（張浩維攝）

其中海底撈染藍後，不但未能帶動恒指向上，反而隨即成為今年至今跌幅榜第二大的藍籌股，股價跌幅是三間藍籌新貴中最驚人。

由恒指公司宣布納入藍籌至今計，海底撈股價累計急挫超過30%（詳見附表），明顯跑輸恒指表現（同期恒指累計跌幅不足2%），股價走勢一浪低於一浪。

另一隻新貴阿里健康股價累計亦急挫近17%，現時正徘徊今年以來的低位。能夠力保不失的，只有龍湖集團，現時股價與獲納入藍籌時，相差無幾。意味投資者即使能夠事先成功猜中龍湖染藍，並持貨至今，獲利亦不足2%，可謂「無肉食」。

近期有內地網民聲稱，可以以低至17元人民幣，在海底撈享用一頓火鍋(網上圖片)

對於海底撈的股價「死因」，羅尚沛直指出是「集團開店開得太快」，成本急升。海底撈門店數量快速擴張，2020年淨開店數量達530家，較2019年增加228家，總門店數目達1298家

再者，近期有內地網民聲稱，可以以低至17元人民幣，在海底撈享用一頓火鍋，結果引來多名網民爭相仿傚。海底撈的店員回應指出，客人只要進來，都會接待的，而且公司沒有設「最低消費」。羅直指這種低價生意方式「點樣回本」，將令毛利率受壓。