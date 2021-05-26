梁振英以「小股東」身份　投訴壹傳媒管理層涉蓄意誤導表述

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-05-26 18:14

早前保安局公布，凍結壹傳媒（0282）創辦人黎智英所持有的壹傳媒股份，以及三間公司於本地銀行帳戶內的資產。壹傳媒之後宣布停牌，行政總裁及執行董事張劍虹稱向傳媒表示，事件與壹傳媒集團戶口無關，集團及《蘋果日報》的運作及資金財務絕不受影響」。

其後壹傳媒發公告，指公司停牌，以待發出關於（其中包括）保安局公布有關凍結公司控股股東黎智英先生持有的資產和公司股權聲明。全國政協副主席、前特首梁振英今日（26日）在社交媒體表示，停牌至今已經九日，集團仍未就發出上述公告中承諾的聲明，亦未復牌。

他引述傳媒報道，稱有市場人士指出，壹傳媒有限公司至今一直停牌，可能變成復牌無期，因此將向執法機關投訴，要求徹底調查，並保留一切其他法律權利，「我有理由相信張劍虹作為壹傳媒有限公司行政總裁及執行董事於5月15日上述的公開說法，即集團及《蘋果日報》的運作及資金財務「絕不受影響」，乃是疏忽、不負責任及/或蓄意誤導的表述，而該公司其他董事至今沒有更正或澄清，亦有同樣法律責任。」

「在取得相關法律意見後，作為壹傳媒有限公司的小股東，我今天已委託律師向執法機關正式投訴張劍虹及壹傳媒有限公司其他董事，要求徹底調查，並保留一切其他法律權利。」

保安局局長於本月14日，宣布根據《中華人民共和國 特別行政區維護國家安全第四十三條實施細則》，宣布凍結壹傳媒大股東黎智英所持有的公司股份，以及其本人擁有的三間公司於本地銀行帳戶內的財產。

以停牌前收市價0.186元計，壹傳媒總市值約4.9億元。翻查港交所權益披露顯示，截至去年12月29日，黎智英持有壹傳媒71.26%，是次凍結涉及金額約3.49億元。