新冠疫苗｜信銀國際推優惠　打齊兩針新資金敘造定存利率達一厘

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-05-31 19:00

本港商界為求鼓勵市民接種疫苗，可謂奇招盡出，繼日前有發展商宣布若市民已接種兩針疫苗後，可以參加大抽獎，終極大獎為觀塘新盤凱匯一個價值1,080萬元的449呎單位。今日有銀行宣布，若市民已接種疫苗，以新資金敘造的一個月定期存款，年息率高達一厘。

信銀國際指出，全力響應政府鼓勵市民接種2019年新型冠狀病毒疫苗，為所有客戶推出「齊心抗疫定存優惠」。

由2021年6月1日至9月30日止，所有新舊客戶前往信銀國際任何一間分行出示已完成接種兩劑新冠疫苗有效證明，以新資金敘造一個月港元定期存款，可獲一厘年利率優惠，新資金金額為1萬元起，上限為20萬元。

信銀國際執行董事兼副行政總裁吳秋玉指出，該行一直不遺餘力為客戶提供多項支援措施，與社會共同抗疫。為響應政府鼓勵市民接種疫苗，該行推出一厘定期存款優惠，冀能合力提高香港疫苗接種率，創造更有條件，推動香港經濟全速復甦。

另一方面，睿智金融公布，為回應政府接種疫苗計劃及慶祝集團成立15周年，睿智金融集團捐出價值150萬元上海實業環境（0807）股票，以抽獎形式（15個名額）送予已接種新冠疫苗香港居民。

抽獎合資格參加者必須年滿18歲，持有效香港永久居民身份證，已經於香港完成接種兩劑新冠疫苗，較早前完成接種者亦可能加。抽獎參加者須於2021年9月1日或之前登記。