壹傳媒﹕國安處指黎智英不可以就其持股行使投票權

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-06-01 17:26

壹傳媒（0282）大股東黎智英，早前被保安局按國安法凍結其在公司股份，以及其三間私人公司銀行戶口。今日公司發出公告，指出昨日（5月31日）收到國家安全處的信函，指出黎智英不得直接或間接行使其所持有公司任何股份投票權，惟獲得保安局局長授予許可除外。

壹傳媒指出，於5月26日的公告，有關保安局局長向黎智英發出通知，公告就有關事宜提供進一步資料。公司指出收到該信函及通知後，就該通知是否禁止黎智英行使所持公司股份的投票權，已向國家安全處尋求澄清，以使公司可遵守該通知及信函中就指定財產施加規定。於5月31日公司收到國安處信函，確認黎智英不得直接或間接行使其所持有的公司投票權，惟獲得保安局局長授予許可除外。

壹傳媒指出，由於黎智英並非為公司董事局成員，預期禁止其所持公司任何股份投票權，不會對公司營運及財務表現產生任何影響。

黎智英為壹傳媒大股東，持有該公司71.26%股份。（張浩維攝）

黎智英持有逾71%壹傳媒股份

公司指出，根據可獲得資料，黎智英擁有18.78億股股份，佔已發行總股份數目約71.26%，剩餘的28.74%股份持有人，仍可以在股東大會上行使投票權。因此公司預期股東大會及決議案，將繼續根據公司組織章程細則及香港適用規則，及法律妥善召開及表決。

翻查在2020至2021年的中期報告，截至去年9月30日，執行董事兼行政總裁張劍虹持有111.7萬股，另有1,569.3萬股購股權；執行董事兼營運總裁周達權持有122.4萬股，另有1,427.3萬股購股權，執行董事陳裕鑫持有53.6萬股，非執行董事葉一堅總共持有1,280萬股。

壹傳媒收市報0.212元，跌2.3%，成交額為191萬元。

梁振英曾於社交媒體稱作為小股東向張劍虹等發信

至於全國政協副主席、前特首梁振英於上月26日在社交媒體發文，引述傳媒報道，稱有市場人士指出，壹傳媒有限公司至今一直停牌，可能變成復牌無期，因此將向執法機關投訴，要求徹底調查，並保留一切其他法律權利，「我有理由相信張劍虹作為壹傳媒有限公司行政總裁及執行董事於5月15日上述的公開說法，即集團及《蘋果日報》的運作及資金財務「絕不受影響」，乃是疏忽、不負責任及/或蓄意誤導的表述，而該公司其他董事至今沒有更正或澄清，亦有同樣法律責任。」

梁振英指出，在取得相關法律意見後，作為壹傳媒有限公司的小股東，當日已委託律師向執法機關正式投訴張劍虹及壹傳媒有限公司其他董事，要求徹底調查，並保留一切其他法律權利。