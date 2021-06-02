摩根士丹利：美股市場未來六個月將面臨10%至15%的回調

撰文： 伍玥 最後更新日期： 2021-06-02 22:25

6月2日，摩根士丹利（Morgan Stanley）緊隨摩根大通（JP Morgan）加入看空美股陣營。此前，摩根大通發警告稱，全球股指可能會在夏季出現10%的回調，並且預計今年（2021年）下半年美股的投資回報率將低於均值。

據《華爾街見聞》報道，如今，摩根士丹利也認為美股未來半年的回調幅度將達到10%或15%左右，對於做多大宗商品、沽空美元等非常擁擠的交易而言，若美國通脹等經濟數據有了任何令人失望的風吹草動，就將為投資者們帶來痛苦。

在周一（5月31日）的研報中，摩根士丹利首席股票策略師Michael Wilson指出，2020年美股受疫情基本面因素擾動經歷了異常的波動，到了今年，企業盈利增速驚人，企業對於年度預估的修正也很誇張。

現在看來，針對美股市場，順着上述表現所得出的結論，或許已是過於樂觀。

該行首先看到，在過去的四個季度裏，企業盈利超出預期的幅度高達20%，創下一個前所未有的新紀錄；企業盈利修正幅度也接近35%，同樣是一個非常高的數字，未來的下滑不可避免，且它很容易受到影響。

Wilson表示，目前的問題在於，當這兩個數字開始出現下滑，其嚴重程度是否會到讓市場關注的地步。

他進一步認為，考慮到現在對未來十二個月（NTM）市盈率的預估也已經過高，上述情況確實有可能會發生。

與此同時，企業淨利率正處於歷史高位，而不斷飆升的生產者投入價格正在打擊企業利潤。摩根士丹利稱，增量營業利潤率現在已經超越了極限，很可能在未來十二個月內令市場更為失望。

為何如此？其原因在於，供應受限和更高的投入成本為利潤帶來了一定壓力，且明年拜登政府可能上調企業稅，將對此造成進一步的影響。

總結來看，受益於全球數萬億美元的財政刺激，企業盈利在過去幾個季度當中表現出色，甚至超過了摩根士丹利此前的樂觀預期。但由於成本壓力上升、企業稅上調陰雲徘徊，目前的預測似乎都開始不切實際了起來。

但值得注意的是，在一季度企業盈利創紀錄過後，美股市場幾乎沒有什麼太大波動，科技龍頭FAAMG當中的幾隻，股價甚至比4月初還低。

考慮到財報季過後企業盈利的大幅修正，整體市場價格仍舊持平。換句話説，不斷下滑的市盈率在很大程度上已經被不斷上升的盈利預期給抵消了。

Wilson警告稱，到了這個時候，投資者必須捫心自問，是否認為估值會繼續走低，以及未來的盈利修正能否抵消這一影響。

他還提到，儘管與他有過交流的大部分客户均認為美股目前的估值水平較為合理，但他仍舊相信，下調評級的過程尚未結束，盈利修正也無法抵消其影響，美股市場未來6個月可能會出現10%至15%的調整。