煤氣：今年沒計劃調整煤氣費　本周公布「谷針」優惠消息

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-06-02 16:15

近日政商界為「谷針」將推出各種優惠，中華煤氣（0003）常務董事陳永堅表示公司作為公用事業公司，會致力鼓勵市民接種疫苗，目前有眾多優惠方案正在編排，預計本周就會公布消息。他笑道自己一早完成接種兩劑疫苗，至於執行董事、首席財務總裁暨公司秘書何漢明就打了第一針，將在短期內打第二針。

煤氣今年首季香港售氣量按年微跌1.8%，陳永堅解釋去年是閏年，因此今年2月較去年少了1日，若撇除此因素，首季香港售氣量僅輕微下跌0.7%，或是因天氣影響所致，加上疫情期間，沒有旅客訪港，酒店、旅遊、大型餐飲等商業活動尚未恢復，導致工商用氣量下跌，惟不少市民居家抗疫，則使民用氣量增加，此消彼長下，實際影響輕微。

他續道有見本港市面失業率高企，酒店及餐飲業等用氣行業較困難，通脹情況輕微，故今年沒計劃調整煤氣費，但他未有回應會否計劃將加價押後至明年，以及何時恢復派發10送1紅股。

何漢明（圖左）預料煤氣旗下港華燃氣可在6月中旬完成收購上海燃氣25%股權之交易，之後就可以把上海燃氣未來收益入賬。（直播截圖）

最近廣東省出現印度變種病毒傳播鏈，或會影響煤氣的內地業務。陳永堅說廣東省暫時只有佛山及廣州荔灣等數個區域要封區檢測，未有工廠停產，而且假若內地民眾不外出吃飯，改為在家煮食，將會有利燃氣銷售，估計事件影響不大。

煤氣由2005年至今，已經減碳23%，陳永堅透露公司正在重整減碳計劃，皆因旗下附屬公司易高有生產環保燃料和環保工業產品，可以大量減排，待這些項目今年陸續生產後，公司可以有更清晰的減排方向和目標，未來公司將會繼續推廣使用天然氣做智慧減排，以及推動可再生能源發展。他又指現在公司沒具體併購計劃在手，但如有優質的水務、城市環衛、污水處理及廚餘項目，能協助公司達至智能減排目標，公司會特別有興趣。