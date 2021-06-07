新冠疫苗｜煤氣送出300萬元獎賞　接種者抽獎最多可獲1萬元禮券

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-06-07 18:27

恒基兆業鼓勵全城打疫苗，推出「疫苗接種鼓勵計劃」抽獎活動。集團系内的香港中華煤氣有限公司（煤氣公司）也同期推出疫苗推廣活動，送出總值300萬元獎賞，整個集團送出的獎品總值合計高達1,000萬元。

煤氣將以幸運大抽獎的形式，送出50個特別大獎，每名幸運兒可獲得價值10,000元的購物禮券，另設價值1,000元購物禮券予2,500名幸運兒。煤氣公司會在本年8月至9月内，分5次進行抽獎，市民愈早接種疫苗，中獎機會愈高。

得獎者可以在煤氣客戶中心、煤氣烹飪中心、煤氣Flame餐廳，以及好氣Fun使用購物禮券。凡於今年9月中前完成接種一劑或已接種兩劑新冠疫苗、年滿18歲並持有香港身份證的人士，即可登記參加。相關詳情及條款細則將於稍後再作公布。

煤氣公司常務董事陳永堅表示，煤氣公司一直心繫社會，期望透過推出獎賞活動，協助提高香港的疫苗接種率，同心抗疫。煤氣員工接種疫苗後可回家休息，公司也特別為他們提供「疫苗假期」，讓完成接種兩劑疫苗的員工享有一天有薪特別假期。

自疫情爆發以來，煤氣公司積極推出多項舉措支援不同社群，是次推出獎賞計劃，相信可以進一步助力香港社會對抗疫情，加快經濟復甦步伐。