首批9隻公募REITs成立　募集314億元人民幣　兩周後上市交易

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-06-08 08:56

《澎湃新聞》報道，首批9隻基礎設施公募REITs於周一（7日）晚發佈公告，確認基金成立。據公告，首鋼綠能、蛇口產園、廣州廣河、鹽港REIT、張江REIT、浙江杭徽、首創水務、東吳蘇園、普洛斯這9隻基金的募集期限屆滿，均符合法律法規規定的辦理基金備案手續條件，並於6月7日獲得中國證監會書面確認，基金合同於同日起生效。

值得注意的是，首創水務、東吳蘇園當日還另外發布開通跨系統轉託管業務公告，稱將自6月8日起，開通基金場外轉託管至場內業務。但為辦理上述基金上市業務，6月17日暫停辦理場外轉託管至場內業務一日，次日起重新開放。

據最新公告，首鋼綠能、蛇口產園、廣州廣河、鹽港REIT、張江REIT、浙江杭徽、首創水務、東吳蘇園、普洛斯的募集規模分別為13.38億元人民幣（下同）、20.79億元、91.14億元、18.4億元、14.95億元、43.6億元、18.5億元、34.92億元、58.35億元，9只基礎設施公募REITs募集總規模為314.03億元。

對此，有基金公司高管向《澎湃新聞》記者表示，預計首批基礎設施公募REITs將於兩周後上市交易，屆時，「都將上漲。」

「目前來看，漲跌表現差異較大，單因子測算，4%至26%不等，若再疊加其他因素，估計會有放大。」上述基金公司高管表示，針對不同的產品，投資者可選擇高拋或低吸。5月31日，首鋼綠能、蛇口產園、廣州廣河、鹽港REIT、張江REIT、浙江杭徽、首創水務、東吳蘇園、普洛斯這9只基礎設施公募REITs啓動募集，募集總份額分別為1億份、9億份、7億份、8億份、5億份、5億份、5億份、9億份、15億份，發行價分別為13.38元/份、2.31元/份、13.02元/份、2.30元/份、2.99元/份、8.72元/份、3.7元/份、3.88元/份、3.89元/份。

最終，上述產品發行僅1天就獲得資金蜂擁搶購，不得不提前結束募集。

投資者對產品反應理想提前結束募集

隨着相關數據的出爐，公募基金歷史最低配售比例也被首鋼綠能刷新。

根據深交所公告，首鋼綠能公眾認購最終配售比例最低，為1.76%。此外，蛇口產園、廣州廣河、鹽港REIT的公眾認購最終配售比例分別為，2.39%、10.80%、8.80%。

而從上交所公佈的5只基礎設施公募REITs的配售比例來看，首創水務、浙江杭徽、張江REIT、普洛斯、東吳蘇園的公眾認購最終配售比例分別為2.41%、3.68%、4.26%、10.04%、12.30%，並未低於首鋼綠能。

根據最新公告，最終向戰略投資者、網下投資者、公眾投資者的發售份額佔比情況是：深交所4隻公募REITs，首鋼綠能為60%、28%、12%，蛇口產園為65%、24.5%、10.5%，廣州廣河為79%、14.7%、6.3%，鹽港REIT為60%、28%、12%；上交所5只公募REITs，張江REIT為55.33%、31.27%、13.40%，浙江杭徽未詳細披露，首創水務為76%、16.8%、7.2%，東吳蘇園為60%、30%、10%，普洛斯未詳細披露。

公告顯示，本次發售均未出現提供有效報價但未參與認購和實際認購數少於報價時擬認購數的網下投資者。

此外，首鋼綠能、蛇口產園、廣州廣河、鹽港REIT、張江REIT、浙江杭徽、首創水務、東吳蘇園、普洛斯存續期（即基金封閉期）分別為基金合同生效後21年、50年、99年、36年、20年、20年、26年、40年、50年，基金在此期間內封閉運作並在符合規定的情形下在滬深交易所上市交易。

戰投持股設限售期

基金上市後，除按法律法規規定進行限售的基金份額外，場內份額可上市交易，投資者可將其持有的場外基金份額通過辦理跨系統轉託管業務轉至場內後上市交易。

根據《公開募集基礎設施證券投資基金指引（試行）》要求，基礎設施基金戰略配售份額存在限售期。

公告顯示，對基礎設施項目原始權益人或其同一控制下的關聯方而言，基金份額發售總量的20%持有期自上市之日起不少於60個月，超過20%部分持有期自上市之日起不少於36個月，基金份額持有期間不允許質押。

對其他戰略投資者而言，基金份額持有期自上市之日起不少於12個月。上述戰略投資者持有的戰略配售份額已根據《公開募集基礎設施證券投資基金指引（試行）》的要求辦理完成限售業務，在限售期內無法賣出。