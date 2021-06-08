致同：理財通成本港金融業下一個增長點　籲建穩健內部監控環境

撰文： 彭樂程 最後更新日期： 2021-06-08 12:58

致同（香港）會計師事務所今日（8日）發表報告指出，粵港澳大灣區的發展計劃，特別是雙向跨境理財通的啟動、外部資產管理公司及家族辦公室數目的增長，以及重視ESG（環境、社會和企業管治）的公司獲投資者青睞的因素，驅動香港資產及財富管理行業的發展，帶來的機會及挑戰。

理財通是一個在大灣區開展雙向跨境理財通業務試點的方案，允許來自大灣區的內地投資者在香港直接投資不同的投資產品，促進人民幣的跨境資金流動和使用。理財通將擴大香港財富管理行業的市場，並進一步鞏固香港作為國際金融中心和全球離岸人民幣業務樞紐地位。

致同（香港）會計師事務所諮詢總監黃美燕表示，理財通將成為香港金融服務業的下一個增長點。她續指，一旦2019冠狀病毒疫情穩定下來，理財通便可隨時啟動，因此資產及財富管理行業須作好準備，方可把握未來機遇，包括開發合適的產品，壯大專業人才團隊，以及建立穩健的內部監控環境，並訂立明確的政策和程序。

致同（香港）會計師事務所副管理合夥人夏其才表示，監管科技的實施預期可減低合規成本，同時增強客戶信心。

另外，他強調資產及財富管理公司亦必須重新考慮分配至網絡保安的預算，並妥善管理業務的網絡保安風險，以避免因知識產權或企業資料被盜用、監管罰款、正常業務被干擾而可能產生的經濟成本及修復受損系統的費用，以及因失去客戶信任而導致聲譽受損的代價。