財匯局擴權｜會計師公會主席聲明﹕政府先廣泛諮詢　再進行改革

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-06-11 19:44

日前財經事務及庫務局建議將會計師公會的查察及執行起紀律行動的權力，轉移至財務匯報局，其後財經事務及庫務局局長許正宇指出，形容建議屬「搬屋」而非削權。對於財庫局就財匯局擴權建議，會計師公會發出聲明作回應，促請政府於推行監管改革前先進行廣泛諮詢，並徹底評估改革帶來的影響。

會計師公會會長鄭中正指出，公會一直政力提高審計質素及會計界專業操守標準，然而公會關注今次建議方案提出的方式及迫切性。他進一步指出改變監管制度是複雜過程，促請政府先進行廣泛諮詢並徹底評估影響後，才以深思熟慮及慎重方式進行改革。

公會在聲明內指出，鄭中正是在6月8日上午與財庫局的會議上，得悉相關改革建議；在會議前公會並不知悉推出今次改革。

稱政府須向持份者廣泛諮詢

公會理事會在今日（11日）就政府建議改革方案舉行特別討論會議。理事會關注改革監管制度推之過急﹑建議方案的時間表，以及過渡期與過渡安排並不明確。為確保監管改革適當及有效地推行，理事會將指示公會，進行一項與其他主要司法管轄區的比較研究，以了解改革方案是否符合環球環境；必須確保改革方案不會影響香港作為領先金融中地位。

同時公會將收集各界持份者意見，包括執業界別及商界會員﹑執業單位﹑年青會員及公會員工，並評估監管改革帶來的影響。理事會亦關注改革改公會整體營運﹑以及長遠可持續發展的影響。

會計師公會指出，政府必須廣泛諮詢本地持份者，包括會計業，以確保收集所有意見及對一切意見作充分考慮。