時代天使（6699）首掛升1.3倍　每手帳賺45400元　即睇聶Sir部署

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-06-16 09:59

時代天使（6699）今日正式掛牌，開報400元，較招股價173元高出131.2%。每手200股，帳面賺45,400元，料超越諾輝健康（6606）、思摩爾（6969）成為近年新股賺錢王，有望挑戰1997年上市的北控（0392）首日大賺55,040元的歷史紀錄。

時代天使公開發售部份超額認購逾2,078倍，一手中籤率僅1.5%，認購750手才穩中一手，堪稱「一股難求」。昨日部分券商暗盤價高見419.8元，較招股價高出143%，一手200股最多賺49,360元。

時代天使公開發售部份超額認購逾2,078倍，一手中籤率僅1.5%。（時代天使網頁）

華盛證券分析師聶振邦指，對於上市初期的股價預測表示看好，「大多上市公司大概發行2.5億股，而時代天使即使行使超額配股權亦不到2,000萬股，招股規模比常規的小，因此大戶比較難 『攞貨』，故散戶沽貨時亦有大戶接貨，有利於穩定股價表現。而大戶的持貨能力強，因此讓股價上升機會相對較大。」

聶Sir表示，暗盤收於300元以上的話，今日高開於300元以上的機會則非常高，惟他表示要留意恒指走勢。他建議，如果恒指今日下跌100至200點，預計時代天使很大機會高開低走，回調價格介乎260至270元，建議持貨買家考慮在300元以上沽出；但若然大市氣氛良好的話，可以等待330至350元才放售。

短炒投資者宜吼230元進場

聶Sir又建議，看好時代天使隱形矯齒業務前景的買家可在大概260元進場，至於短炒投資者則可在230元左右買入，上望250至260元水平。

聶Sir表示對時代天使未來表現傾向樂觀，以其業務當中兩大龍頭所佔的82%市場份額來計算，時代天使已經佔了41%，為寡頭壟斷的狀況，幾乎主導整個市場。加上其於2020年按年增長1.2倍，反映市場對公司產品需求非常龐大，未來這幾年仍然存在很大優勢。

時代天使去年全年經調整淨利潤達2.27億元（人民幣，下同），按年增長74.8%；公司收入為8.17億元，按年增長26.4%。