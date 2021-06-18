煤氣夥國家電投舉辦智慧能源大賽　李家傑：助公司尋找創新方案

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-06-18 17:37

中華煤氣（0003）與國家電投聯合舉辦智慧能源創新大賽（TERA-Award），希望向全球科研小組或初創公司徵集能源供應、能源需求、綠色交通及能源互聯網的創作技術及解決方案。比賽得獎者除了可以獲得獎金外，若參賽作品具有商業潛力，更可能獲得大會提供的應用場景、資金和資源。

比賽設有一等獎、二等獎及三等獎，獎金分別為100萬美元、10萬美元及5萬美元。比賽由今日起接受報名申請，截止日期為8月31日。

恒基地產（0012）及中華煤氣聯席主席李家傑表示，碳達峰和碳中和雙碳目標是中國國家重大戰略，能源技術進步和創新是推動能源革命及轉型的根本，也是實現雙碳目標的關鍵推動力，自己一直想做推動能源創新發展項目，協助國家實現雙碳目標，這亦是大賽的初衷。

李家傑稱自己跟國家電力董事長錢智民是相逢恨晚，雙方一拍即合，決定一起做一些事 來推動能源發展轉型。（龔嘉盛攝）

他續道，碳達峰和碳中和是複雜的系統工程，能源企業扮演了主力軍角色，中華煤氣通過佈局綜合智慧能源業務，以儲能技術幫助企業、園區和城市實現零碳轉型，是次大賽有助公司尋找更多面向未來的智慧能源創新技術和解決方案，發展零碳科技的頂尖創業團隊。

中華煤氣常務董事陳永堅期望這次大賽的創新技術方案可以令社會有「震盪」，並且鼓勵企業應用更多智慧能源和新能源，協助本港能源市場轉型至零碳，若果方案有商機，屆時煤氣公司會與初創公司洽談，看看可否有應用場景。