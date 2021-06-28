歐舒丹全年多賺近33%　線上銷售佔整體銷售額逾三分一

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-06-28 18:12

歐舒丹（0973）公布全年業績，純利為1.55億元（歐元．下同），按年增加32.9%；每股基本盈利為0.105元；派末期息每股0.03687元。

期內銷售淨額為15.38億元，按年下挫6.5%，當中香港銷售淨額為9,460萬元，按年下跌24.2%；中國銷售淨額為2.64億元，增長33.7%；日本銷售淨額為2.15億元，減少7.2%。毛利率增加1.4個百分點，至83%。

集團表示香港零售業務主要受限制措施、遊客人流銳減及店舖關閉所影響。（網頁截圖）

零售點減至3088間

截至3月底，集團的零售地點總數由去年同期的3,486間，減至3,088間，減少398個地點；自營零售店數量由1,608間減至1,523間，淨減少85間。

集團表示在疫情高峰時，集團關閉了超過75%的實體店，幸好其線上渠道銷售擴大至69.2%，佔銷售總額超過三分之一，由於線上業務有較高利潤率，有助彌補了大部分實體店損失的銷售。加上亞洲主要市場的出色表現、新品牌的強勁業績以及營運效率提升，令銷售額及盈利表現均超出預期。

集團指未來將會積極進行社交銷售，採取全渠道、移動式及數碼化方法與客戶互動，以及增強品牌承諾，務求於未來數年進一步改善財務表現。