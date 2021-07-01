恒大與10名房車寶投資者修訂回購協議　或由主席許家印支付款項

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-07-01 11:17

中國恒大（3333）就旗下房車寶與多名投資者的投資協議內的回購義務作出修訂。

恒大指出與10名房車寶的投資者，包括深圳市明晟都靈商貿有限公司﹑深圳市建惠投資有限公司及佛山市新明珠企業集團有限公司等，訂立修訂協議，就與投資方訂立的投資協議中的回購義務進行修訂。

投資協得原條款，將通過修訂協議修改為在相關投資者根據投資協定，要求回購其持有的房車寶股份時，公司及指定主體有權選擇按照回購價格（即相關投資方支付的總代價1.15倍）回購該投資方持有的全部投資股份；或不行使上述回購權利，由控股股東許家印承諾履行義務，並向相關投資方支付回購價格。

公司指出根據修訂協議，若投資協議的回購責任產生，公司有更大靈活性選擇如何履行回購責任。董事認為修訂協議的修訂，符合公司及股東利益。

售10%房車寶股份獲163億元

在今年3月29日，恒大旗下Alpha Beauty Limited作為賣方，及持有房車寶的NEW GAINS GROUP LIMITED與深圳市明晟都靈商貿有限公司等17名投資者達成投資協議，透過由旗下Alpha Beauty Limited出售部份房車寶持股，及旗下另一間公司NEW GAINS GROUP LIMITED向相關投資者發售新股，合共籌集163.5億元。該17名投資者合共持有房車寶擴大後已發行股份10%。

當時在公告內指出月，若在交割日內房車寶未能完成合資格上市，則每一投資者有權要求恒大﹑Alpha Beauty Limited及NEW GAINS GROUP LIMITED共同或個別地以該投資方支付的原始代價加溢價15%，回購有關股份。