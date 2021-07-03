港股下半年開局失利　專家料科技股未跌完　兩大板塊忌亂接飛刀

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-07-03 09:00

下半年港股開局令人失望。周五（2日）恒指在七一假期後復市，單日急挫最多近600點，為近兩個月來最大單日跌幅。主要受累內地A股走低，以及投資者在美國公布重要就業數據前有戒心，先行沽貨離場。專家指出，恒指早前升至主要技術指標頂部未能突破，加上內地近期經濟數據反映增長放慢，相信恒指會下試28000點大關。除了當日急跌的科技股不宜亂接飛刀、貪平買貨之外，早前熱炒的資源股亦不宜沾手。

京華山一研究部主管彭偉新接受訪問時指出，科網平台續受累內地反壟斷政策風險。（資料圖片）

恒指在周五急挫最多596點，收市報28310點，挫517點或1.8%；至於科指更急跌262點或3.2%，見逾一周低。京華山一研究部主管彭偉新接受訪問時指出，本港時間上周五晚間美國將發官方非農就業數據，「市場覺得不安心，決定先行沽貨」。事實上，美國非農新增職位數量，已經連續兩個月令市場大為失望，並觸發美股回調。

人行放水告一段落 恒指料下試28000點

另外，港股跌勢亦受累內地A股走低，當中滬深300指數挫2.8%，其中一個跌市原因，是內地人行再度釋放訊號，未來資金投放會繼續「穩字當頭」。因為半年結一過去，人行在上周四及周五（1日及2日），逆回購操作再度重回100億元水平，意味自6月24日以來每個交易日開展300億元逆回購、向市場「放水」的階段已經告一段落。

半年結後，人行向市場「放水」的階段已經告一段落。（Getty）

對於後市走勢，彭偉新指出，A股走弱，原因是近期無論是新增貸款數據、以及通脹數據，都反映經濟增長放慢，以及物價有上升壓力，相信會對港股造成沽壓。參照恒指上兩次底部，分別是3月份的27500點，以及5月份的27700點，按此延伸計算，今次恒指料在28000點見初步支持。同時，點出兩大板塊，投資者不宜趁低吸納。

看淡板塊一：資源股 通脹升溫內地出手壓商品價

首先是資源股，因內地監管當局正加強控制商品價格。本周五（9日）內地公布通脹數據，據《彭博》綜合分析員預測中位數，料通脹由5月份的1.3%，進一步升至1.4%。彭偉新表示，內地為應付物價上升壓力，已經在大宗商品市場上率先出手，主要是兩大方面，第一是煤價，第二是銅價。

內地為應付物價上升壓力，已經在大宗商品市場上率先出手。（路透社）

第一、內地加大煤炭進口，本周內地發改委預警，煤價本月會有很大跌幅，主要是因為加大了煤炭進口量和產量，以及新能源發電增長，可助化解煤炭供不應求的問題。發改委發出預警後，內地動力煤期貨瀉逾7%，焦煤、焦炭亦挫近4%。

第二、內地上月投放金屬儲備，調控市場供求，首批國家儲備投放中，包括鋁、銅及鋅三種主要金融，投放總量由2萬至5萬噸。以銅為例，2萬噸相當於年化總供給量的2%。

彭偉新指出，內地積極降低大宗商品價格，認為資源股不宜沾手。如上遊的江西銅業，會受累內地銅價下跌。

上月內地銅價累計下挫近8%，結束連續兩個月升勢，同時創年內最大單月跌幅。本港上市的江西銅業（0358），在上月累計下挫近14%。

科技平台股全線下挫，沽壓最明顯的為阿里(9988)及美團(3690)。（Reuters）

看淡板塊二：科技股 內地加大對電商平台低價傾銷處罰

第二個不宜沾手的板塊，是中資科技平台股。在七一黨慶之後，最新廣東宣布將加大對大型互聯網平台「二選一」、「大數據殺熟」和「封禁」等行為的執法規制，令市場重燃對科網企業壟斷監管的憂慮，今日科技平台股全線下挫，沽壓最明顯的為阿里（9988）及美團（3690），分別跌3.6%及5.1%，騰訊（0700）亦挫1.6%。

另外，上周五內地股市下午3時收市後，國家市場監管總局出台《價格違法行為行政處罰規定(修訂徵求意見稿)》，對低價傾銷、價格歧視、價格串通、價格欺詐、哄抬價格等行為，將沒收違法所得。

針對低價傾銷行為，意見稿中提到，對於有違法所得的企業，將開出違法所得五倍以下的罰款；若沒有違法所得的，可處以違法行為發生期間銷售額1%以上、10%以下的罰款。

彭偉新指出，內地的反壟斷監管没完沒了，科技股跌勢未完。現時內地監管機構亦傳出要求科網平台，共享用戶大數據，認為此舉會削弱了美團等企業現有的數據優勢。