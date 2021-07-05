滴滴遭下架　科技股難免受壓　港股二萬八料有支持｜早市部署

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-07-05 09:31

美股上周五造好，標普500指數連續7日破頂，港股上周五復市隨內地A股急挫近600點後，今日料在二萬八大關獲得支持。板塊方面反而要留意中資科技股的表現，有機會因網約車平台「滴滴出行」遭監管機構要求整改的事件所拖累。

美股3大指數創收市紀錄新高，標普500指數連續7日破頂，是1997年6月以來最長連續破頂紀錄。升市主要受惠美國6月非農新增職位達85萬個，超出預期，不過，失業率卻意外上升，而且就業職位總數仍較去年2月高峰低680萬個。

今次的就業數據，反映經濟恢復支持就業市場改善，不過未足以令到聯儲局在短期內加息，對於股票市場而言，經濟復甦而聯儲不急於收水，是一個正面的訊號。

對於股票市場而言，經濟復甦而聯儲不急於收水，是一個正面的訊號。（Reuters）

滴滴遭下架 股東軟銀開市急挫

剛在美國上市第五日的內地網約車平台「滴滴出行」，遭到中國監管機構要求整改，因存在嚴重違法違規收集使用個人資訊問題，並已經要求各間應用商店將「滴滴出行」App下架，意味禁止公司再有新用戶註冊。

據接近中國金融監管層人士消息指，「滴滴出行」App下架，因高層對國家及中國公民數據安全風險遭泄露感擔憂，對於滴滴出行的懲罰力度將遠超阿里。由於今次監管機構的出手力度強，事件引來市場關注。

騰訊在最近7日，遭北水累沽近百億元(資料圖片)

滴滴出行的大股東軟銀，今早在日股開市急跌逾半成，創逾一個月最大跌幅。相信其他中資科技股今日亦難免遇到沽壓，特別是近期連日遭北水扔貨的騰訊。

上周有消息指，騰訊旗下的騰訊音樂，會因反壟斷問題遭到監管機構處罰(目前騰訊音樂在線上音樂行業佔有約三分之二市場)。

阿里澄清押股傳聞

事件至今仍未獲得證實，不過從北水的資金流，反映消息成為股價的不明朗因素，騰訊在最近7日，遭北水累沽達98.8億元，逼近百億元。

至於另一重磅股阿里巴巴，在上周五有外媒傳出消息指，創辦人馬雲及副主席蔡崇信，將大部分持股抵押予投資銀行以取得貸款。不過，阿里集團在港股收市後回應指出，消息屬舊聞，而且馬雲及其關聯方沒有任何以阿里巴巴股票爲質押的未償還貸款，所以並不存在任何追加保證金的風險。相信官方回應有助股價回穩，由於阿里上周五股價已經率先下跌近4%，今日再跌空間較細。