滴滴出行｜高層不滿赴美上市　懲罰力度將遠超阿里

撰文： 郝雅璐 最後更新日期： 2021-07-05 08:00

7月4日，內地網約車平台公司「滴滴出行」被中國國家互聯網信息辦公室（網信辦）檢測核實，存在嚴重違法違規收集使用個人資訊問題，因而通知各應用商店下架「滴滴出行」App，並要求滴滴出行科技有限公司嚴格按照法律要求，參照國家有關標準，認真整改存在的問題，切實保障廣大使用者個人資訊安全。 這距離滴滴出行公司美國上市僅5日。

對此，滴滴出行回應稱，堅決落實國家有關部門的相關要求，已於7月3日暫停新用戶註冊，並將嚴格按照有關部門的要求下架整改。已下載滴滴App的用戶可正常使用，乘客的出行和司機師傅的接單不受影響。

據接近中國金融監管層人士消息，「滴滴出行」App下架原因既是高層對國家及中國公民數據安全風險遭泄露的擔憂，同時也由於「滴滴出行」不顧監管層多次溝通，貿然赴美上市。消息稱，對於滴滴出行的懲罰力度將遠超阿里。

外界傳言，滴滴為了赴美上市，從而將數據打包交給美國。不過據財經媒體《巨子ICON》7月3日晚引述內地監管層內部高層人士報道，這並不屬實。中國政府於此方面一直保持有效監管。事實上，根據規定，中資企業赴美上市也需經過審批。

但是這並未消除高層對數據安全的擔憂。該監管層內部人士對《巨子ICON》表示，「一旦滴滴出行赴美上市成功，將會面臨美國的監管要求，勢必會讓中國國家和公民數據安全面臨不可控。這是存在極大危險的，違背國家安全」。

巨子引述該內部人士報道，北京方面對滴滴出行下此「重手」，主要還是不顧勸誡貿然赴美上市。據悉，監管層曾與該公司高層進行多次溝通，不希望其去美國上市。這並非針對滴滴出行一家公司，2018年以來，對於掌握大量數據的網路平台企業如阿里、京東、攜程、美團、滴滴，由於這些平台大多涉及給類別國計民生數據，政府都不希望它們前往其他市場上市。近年中國金融監管層曾做過多輪窗口指導，引導已經在美國上市或赴美上市想法的企業回國或在香港上市。

不僅是阿里、美團這樣的巨頭回歸，諸如京東物流等分支業務也選擇赴港上市。數據統計，自2018年香港進行上市制度改革，已有13只中概股赴港二次上市，已經回歸的中概股中，消費、信息科技、醫療保健等新經濟龍頭佔比超過90%。

但滴滴出行方面並未給予有效反饋，甚至特意選擇在中共百年黨慶之前赴美，希望能夠「先斬後奏」，此舉讓監管層更為震怒。事實上，該公司近年更是因為數據收集以及大數據「殺熟」被約談多次，不良記錄諸多。例如2019年11月，中國交通運輸部、網信辦等六部門聯合約談滴滴出行順風車業務；2021年4月，中國央行、銀保監會、證監會和外匯局聯合約談滴滴金融，其中提及規範赴境外上市行為，規範個人信息採集使用；2021年5月，交通運輸部等八部門再度對滴滴出行進行聯合約談，責成滴滴出行解決抽成比例高、分配機制不公開透明、隨意調整計價規則，以及網路貨運平台壟斷貨運信息、惡意壓低運價、隨意上漲會員費等問題。

對此消息人士稱，「給過（滴滴出行）很多次機會了」。一系列的因素疊加，最終出現7月2日，中國網絡安全審查辦公室以防範國家數據安全風險為由，對滴滴出行展開安全審查，並且在審查期間暫停了「滴滴出行」新用户註冊。兩日之後，中國網信辦一紙「責令」，將滴滴出行App全面下架。

近年，隨着中國國家安全範疇延伸，內地政府對於數據安全尤為重視，防範公民個人隱私被網路企業過渡操縱的局面出現，更何況被美國政府「操縱」。一旦美國政府通過中國在美上市企業，獲得大量中國公民、國土國防等數據信息，將會對中國國家安全造成極大隱患。

「數據安全」不容小覷，應大力支持和引導有條件的大宗平台企業在香港和內地上市。類似「滴滴出行」這種傲慢以及危害中國國家安全的行為，需要得到警示，任意妄為勢必遭到來自監管層的嚴厲警告和懲罰。可以預見，中國政府將持續對這種背叛國家經濟利益的行為進行強力管控。