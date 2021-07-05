財匯局擴權｜財庫局局長許正宇稱改革並非加辣　會多聆聽業界聲音

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-07-05 21:32

財經事務及庫務局早前宣布，財務匯報局將會接手多項原來由會計師公會擁有的權力。財庫局局長許正宇今日出席立法會財經事務委員會時指出，今次改革並非「加辣」，只是將會計師公會權轉至財匯局；又指出近期已與會計師公會會面3次，及向中小企會計師行解釋方案。

他指出已獲得多數專業人士支持，並承諾多聆聽業界聲音。

許正宇指出新監管涉及修訂《專業會計師條例》﹑《財務匯報局條例》兩項法例。鑒於涉及立法規模較廣，希望能在年內通過改革框架。通過後再於明年以附屬法例形式，確定過渡安排及其他相應條例。他指出擬待準備工作完成，再公布確切新例生效時間。

許正宇又指出正綜合預算，考慮新監管費用方面安排，如屆時或可暫緩新執業會計師註冊費用﹑機構註冊費用等，但暫時未有決定。

料財匯局擁足夠資金完成改革

財庫局副秘書長許澤森指出，政府早前批出4億元財匯局場種子基金。現時資金剩餘約一半，加上明年起來自徵費，相信足夠應付改革。財匯局亦擬成立諮詢委員會，未來將有專業會計師﹑會計服務用家及其他持份者，負責向當局提出建議。

港交所早前指出，明年起證券買賣雙方須繳交0.015基點的費用予財匯局作徵費。

金融服務界議員張華峰指出，不理解財匯局新徵費安排；並指出有關安排「拖投資者落水。他認為財匯局將監管權力擴展至私人公司而有經費需求，可是普通投資得益有限。許正宇指出隨著市場整體質素改善，所有持份者皆有利。