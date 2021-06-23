財匯局擴權 ｜會計師公會會長提反對理據　急循兩方面為會員發聲

撰文： 詹詠渝 最後更新日期： 2021-06-23 12:00

財經事務及庫務局日前突於網誌宣布，將香港會計師公會大部份職能如監管非上市公司會計師，以至發牌權力都轉移至財匯局。由於事出突然，被削權的會計師公會，事後發聲明建議政府改革前宜先諮詢。

方案預計下月初正式交上立法會，步伐急速，會計師公會會長鄭中正接受《香港01》專訪時大嘆公會「好徬徨」，坦言「改革」事前一點風聲都沒有漏出。今次改革將財匯局權力擴至所有執業會計師，不再局限於上市公司審計工作，他質疑欠缺公眾利益理據，亦擔心有損會計師公會的國際地位，正從兩方面向政府「陳情」。

財經事務及庫務局將財匯局權力擴至所有會計師，不再局限於上市公司審計工作，並把今次變動形容為「搬屋」，即將原本放在會計師公會的工作搬到另一家。

不過，鄭中正認為，當局以「搬屋」作比喻不太恰當，「根本就係一個大手術，但竟然瞓喺手術床上嘅病人一無所知！」他解釋，今次改革基本上奪走公會所有調查及監察權力，只剩下考試及支援等服務，連發牌都無資格，說是「大手術」並不為過。

財經事務及庫務局局長許正宇6月初在網誌指，建議財匯局權力擴展至所有會計師。（資料圖片）

質疑財滙局擴權 欠公眾利益理據

鄭中正口中的「大手術」，按官方步代，也來得急速。方案6月8日公布，7月5日便上立法會，換言之最快可於10月尾通過，並無多餘的諮詢時間。「有行家問我點解咁大件事唔同佢地講聲，我都係當日朝早先知，﹙事前﹚完全無同我哋任何人傾過，無聲無息咁去做」。

成立於2006年的財匯局，原意是加入審計監理機關國際論壇（International Forum of Independent Audit Regulators，IFIAR），IFIAR提供監管上市公司審計的會計師事務所。鄭中正指出，「IFIAR是講求公眾利益，英國的財匯局都是管上市公司而已，其它非上市公司的會計師都是由當地會計師公會監管，現在局長（許正宇）說財匯局擴權是第二部曲，理據充份嗎？」

他續稱，現時有不少非上市公司會計師，從事審計以外的工作，理應無須歸財匯局監管，「部份會員為非上市公司做核數、甚至小至報稅，跟公眾利益有什麼關係？」鄭中正又指，財匯局刑罰較公會重，罰款最高可達1,000萬元，加上調查期長，應付財匯局監管成本很高，並透露部份會員不想讓財匯局監管，認為財匯局人員不是會計師出身，不想讓「外行人」監管，「部份會計師情願放棄香港會計師牌，只持有英國或澳洲的會計師牌！」

鄭中正認為財庫局的建議對會計師公會而言，是一個「大手術」。（羅君豪攝）

成立近半世紀 公會國際地位恐受損

話雖如此，財匯局作為政府設立的機構，於IFIAR擁一席位，國際認受性不容置疑。但鄭中正指，會計師公會雖然不是政府設立，亦已成立48年，現時有近47,000個會員，與國際間不同的會計師聯會一早有聯繫。他以奧運委員會為例，指中國及香港在國際會計師聯合會（International Federation of Accountants，IFAC）各有一席位，「假如會計師公會失去了權力，與香港其它會計師協會有何分別？國際會如何看待公會及香港？」

將目光放諸國際，現時國際會計師聯合會由130個國家及司法管轄區的180個成員和聯營組織組成，代表近300萬專業會計師，其中香港及中國分別在名單之上。英國同樣設有財匯局，權力亦只是觸及上市公市，其餘會計師則歸於英國特許公認會計師公會（ACCA）監察，該會同時除了有權調查會計師失職的行為，還具有發牌等權力。

鄭中正稱，會計師公會成立48載，早已與不同國際會計師組織有聯繫。（羅君豪攝）

反駁「自己人查自己人」之說

不過，會計師公會一向受人詬病的是「自己人查自己人」。鄭中正「呻」市場誤會了公會，坊間所擔心的「自己人查自己人」情況不會出現，「公會理事會中有6個是政府委任，而操守及紀律聆訊委員會，5個委員中有3個不是會計師！」

他重申，會計師公會每年都有出監管調查報告，調查結果與財匯局相若，部份會計師事務所審計質素未如理想。「雖然我哋冇開記招同人講，但網上都睇到個報告」。他表示，報告著重教育性，會有例子講公司有什麼審計問題，可以如何改善。

如果官方想加大失職會計師的懲罰力度，鄭中正認為政府大可以直接提高罰款，甚至增加其它懲罰，而非將權力轉移至財匯局。

鄭中正指公會一向政治中立，料改革涉政治因素機會低。（羅君豪攝）

強調公會「無顏色」 向政府爭取諮詢

至於財匯局可以取得中國公司工作底稿的優勢，鄭中正則指，公會過往向受調查的會計師事務所取工作底稿都十分順利，中國公司的工作底稿都可以向財政部提出請求。

被問及今次「削權」的原因，坊間有傳是因政治原因，鄭中正指「不想猜度」，個人亦認為不太關事，直言公會一向中立，「公會一直係冇顏色，可以話係有啲政治冷感，因為所有決定都係建基於專業之上，並無政治考量」。他舉例，之前較具爭議的是所有會員要登記指紋，有會員反映有私隱方面的擔憂，所以才向警方爭取以獲得豁免。至於公司查冊新安排，則是會計師有實際需要，故才爭取會計師納入為指定人士。

他強調這些舉動沒有政治考量，全部是為會員發聲。鄭中正不諱言，現時公會在有限的時間內，一方面向政府爭取諮詢，另一方面密羅緊鼓著手寫研究，比較國際上會計師公會的職能，予政府參考。