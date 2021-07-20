恒大屢受負面消息衝擊　股價較高位累瀉近7成　專家﹕或下試6.5元

撰文：張偉倫
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恒大系接連受負面消息拖累，股價持續向下，作為旗艦的中國恒大（3333）今早股價更曾失守7元，低見6.91元，與一年相比，股價累計下跌68.25%，市值蒸發1,968.36億元。隨著股價不斷尋底，投資者應如何看待恒大？有市場人士指出，恒大基本因素一直未有改變，財務問題仍是投資者最關注議題，並不排除往後股價下跌6.5元。

近期市場上不時傳出恒大負面消息，主要針對公司財務狀況，既有廣發銀行宜興支行凍結該公司1.32億元人民幣。再此之前則曾傳出公司董事長許家印遭內地金融監管機構約談，要求許家印盡快處理公司債務問題等。

《彭博》：內地金融監管機構約見許家印　促恒大盡快化解債務

昨日股﹑債價皆大跌

據江蘇省無錫市中級人民法院裁定書內容表示，廣發銀行申請凍結被申請人宜興市恒譽置業有限公司、恒大地產集團有限公司銀行存款1.32億元人民幣，或查封、扣押其他等值財產。

恒大回應有關消息稱，宜興市恒譽置業有限公司為公司旗下項目公司，與廣發銀行宜興支行項目貸款1.32億元人民幣到期日為明年3月27日。恒大表示，對於廣發銀行濫用訴訟前保全的行為，公司將依法起訴。

縱使公司其後作出澄清，卻未見成功挽回投資者信心，拖累昨日恒大股價大跌16%，在2023年5月到期的債券瀉10%，債價創下新低。

恒大破底再暴跌13%創四年低　專家：沽出時機已過　勿沾手恒大系摩通稱民行面向恒大流動性風險增恒大兩項目獲湖南省邵住建局恢復預售許可　股價即彈

財政問題之外，昨晚（19日）湖南省邵陽市住建局通知，即日起至10月13日暫停恒大當地兩個項目恒大華府﹑恒大未來城的預售許可。消息再度刺激投資者情緒，拖累今早股價大跌15.8%至6.91元。今日（20日）湖南邵陽市住建局宣布，恢復恒大華府﹑恒大未來城預售許可﹑網簽備案及預售資金撥付決定。消息公布後，恒大股價跌幅明顯收窄至不足一成。

雖然恒大股價暫時喘定，但是市場人士認為股價有機會持續尋底。信誠證券聯席董事張智威指出，恒大不時傳出財務問題，之後會獲得投資者相助，包括買入由公司發行的債券及股票等。可是其基本因素未因而出現改變，整體債務金額仍較高，從股價反覆尋底已反映出投資者對公司看法，並預期股價有機會下試6.5元。

中國恒大
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