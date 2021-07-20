恒大屢受負面消息衝擊　股價較高位累瀉近7成　專家﹕或下試6.5元

恒大系接連受負面消息拖累，股價持續向下，作為旗艦的中國恒大（3333）今早股價更曾失守7元，低見6.91元，與一年相比，股價累計下跌68.25%，市值蒸發1,968.36億元。隨著股價不斷尋底，投資者應如何看待恒大？有市場人士指出，恒大基本因素一直未有改變，財務問題仍是投資者最關注議題，並不排除往後股價下跌6.5元。



近期市場上不時傳出恒大負面消息，主要針對公司財務狀況，既有廣發銀行宜興支行凍結該公司1.32億元人民幣。再此之前則曾傳出公司董事長許家印遭內地金融監管機構約談，要求許家印盡快處理公司債務問題等。

昨日股﹑債價皆大跌

據江蘇省無錫市中級人民法院裁定書內容表示，廣發銀行申請凍結被申請人宜興市恒譽置業有限公司、恒大地產集團有限公司銀行存款1.32億元人民幣，或查封、扣押其他等值財產。

恒大回應有關消息稱，宜興市恒譽置業有限公司為公司旗下項目公司，與廣發銀行宜興支行項目貸款1.32億元人民幣到期日為明年3月27日。恒大表示，對於廣發銀行濫用訴訟前保全的行為，公司將依法起訴。

縱使公司其後作出澄清，卻未見成功挽回投資者信心，拖累昨日恒大股價大跌16%，在2023年5月到期的債券瀉10%，債價創下新低。

財政問題之外，昨晚（19日）湖南省邵陽市住建局通知，即日起至10月13日暫停恒大當地兩個項目恒大華府﹑恒大未來城的預售許可。消息再度刺激投資者情緒，拖累今早股價大跌15.8%至6.91元。今日（20日）湖南邵陽市住建局宣布，恢復恒大華府﹑恒大未來城預售許可﹑網簽備案及預售資金撥付決定。消息公布後，恒大股價跌幅明顯收窄至不足一成。

雖然恒大股價暫時喘定，但是市場人士認為股價有機會持續尋底。信誠證券聯席董事張智威指出，恒大不時傳出財務問題，之後會獲得投資者相助，包括買入由公司發行的債券及股票等。可是其基本因素未因而出現改變，整體債務金額仍較高，從股價反覆尋底已反映出投資者對公司看法，並預期股價有機會下試6.5元。