藍月亮上半年蝕4400萬元人民幣　續鞏固全渠道分銷網絡及產品滲透

從事生產洗衣液等清潔產品的藍月亮（6993）盈警，預料今年上半年錄得4,400萬元人民幣綜合虧損。

公司指出，上半年虧損與市場上非公司客戶的平台出現過剩的低價產品，導致公司定價策略及產品在市場上價格體系受到干擾。為統一產品在市場上定價，向其客戶提供若干折扣以穩定產品市場價格。此類折扣對公司上半年毛利率產生約9%負面影響，惟若干折扣水平在今年上半年一直穩定下降。

公司又指出原材料成本按年有所增加，以及今年上半年退回某些「至尊」品牌濃縮洗衣液於2021上半年與其他產品綑綁銷售，並以折扣價出售，對上半年毛利率產生1%負面影響。

公司表示自去年第4季以來，一直在洗衣業務所產生虧損6,700萬元。

公司指出上述產品退貨及洗衣業務發展背景，已在招股章程內。

公司指出縱使預期今年上半年虧損，惟計劃繈續進一步鞏固其全渠道分銷網絡及增加產品滲透，拓闊服務範圍，透過提供全套產品及服務來提升消費者體驗，為消費者帶來無憂「藍月亮」生活。