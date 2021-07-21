新冠肺炎｜EIU料港星及澳門等面臨調整防疫政策壓力最大

經濟學人智庫（EIU）發表報告，指出隨著全球經濟重啟，亞洲部份國家及城市對新冠疫情的個案零確診取態變得難以持續，假如有關國家或城市未來能恢復通關，或令本身的商業中心地位永久受損。

經濟學人智庫指出，澳洲﹑中國﹑香港﹑澳門﹑新西蘭﹑新加坡﹑台灣及越南等亞洲地區的政策目標是疫情「清零」。「清零」取態的地區今年內仍保持嚴格邊境管制，只有在實現大規模疫苗接種後，才會自明年初開始放鬆。

此外支持疫情「清零」可能會削弱經濟活動，剝奪這些經濟體從國際旅客及學生流動恢復中獲益機會。商務旅行及營運方面的挑戰，或會令企業選擇投資其他市場，嚴格邊境管制亦影響「清零」國家吸引及留住外國人才的能力。

該智庫指出，港﹑澳及新加坡等亞洲城市面臨調整策略壓力最大，因它們都極為依賴國際商業及旅遊業。如果香港及新加坡無法作為區樞紐有效地運作，企業可能更願意將更多業務轉移至地區內本身。

報告不預期任何一個抱「清零」目標的經濟體，會在今年餘下時間大幅開放邊境政策，但有可能如香港般漸進地放寬，階段性放寬料到明年上半年才可能出現。

中國方面，報告指出中國因本身經濟有較大自給自足能力，因此對恢復通關最為謹慎。官方曾指出，最早於明年中邁向正常通關。