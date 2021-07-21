新冠肺炎｜染疫沙地領事子女或違檢疫令　專家促檢討現行豁免政策

一對沙地阿拉伯駐港領事的子女昨日（20日）初步確診新冠肺炎，其中姐姐更帶變種病毒，但兩人於太古城接受家居隔離期間曾到訪山頂廣場、東薈城及東涌纜車站多個地點，有違規之嫌。



呼吸系統科專科醫生梁子超認為，政府應只豁免必要公務人士，其家人因個人原因來港便不適獲豁免。他又批評家居隔離安排不理想，女童發病後不但無即時檢測，更走到多區活動，建議政府嚴格監察隔離人士有否違規。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌亦稱，個案反映現行豁免政策有問題，患者在家居隔離期間外出屬犯規。



《香港01》已向沙地領事館和本港當局查詢患者家人的領事職級，以及患者有否違規，正待回覆。



+ 8

據了解，居太古城金殿台唐宮閣的初步確診者，分別為13歲女童及其11歲弟弟，他們為沙地阿拉伯領事館人員的子女，上周五（16日）抵達機場時對病毒呈陰性，及後根據相關豁免人士規定，返回太古城住所自我隔離，之後再提交樣本檢測，呈初步陽性。姐姐在抵港翌日已發燒，被驗出帶有L452R變種病毒，其弟則暫無病徵，仍有待確定是否同樣帶有變種病毒。

政府昨日公布的強制檢測名單揭示，沙地阿拉伯姐弟於到港翌日，已先後到訪山頂廣場、東薈城及東涌纜車站，姐姐當時發燒。

沙地阿拉伯屬C 組指明地區（中風險）。據政府規定，「須履行與政府相關運作的政府人員」可獲豁免檢疫。除總領事、同等或較高職級駐港代表及政府人員外，其餘所有在過去21天曾逗留中國以外地區，但未曾逗留A組指明地區（極高風險），並履行與政府相關運作的機構人員，必須於所屬機構安排的地點自我隔離21天，並於隔離期間接受重複病毒檢測。

外界質疑姐弟或未遵從家居隔離要求，《香港01》已向沙地領事館和本港當局查詢患者家人的領事職級，以及患者有否違規，正待回覆。

呼吸系統科專科醫生梁子超稱，國際間較少見領事子女同獲豁免檢疫，認為政府應只豁免必要公務人士。他指，暑假或有領事家人因個人原因來港，此情況不宜獲豁免，促請政府檢討。

此外，梁子超批評家居隔離安排亦不理想，因太古城人多密集，患者可能導致大廈出現橫向或垂直情況，認為獨立官邸較適合用作隔離；而女童發病後不但無即時接受檢測，更走到多區活動，情況極不理想，他建議政府嚴格監察家居隔離人士有否違規外出。他續說，由於女童外出時應具傳染性，現時當務之急是徹底掌握患者的行動軌跡，包括所到地點和交通工具，從而圍堵檢測，避免在社區發生多代傳播。

呼吸系統專科醫生梁子超稱，在國際間較少見領事子女同獲豁免檢疫，認為政府只應豁免必要公務人士。（資料圖片）

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，酒店檢疫最「穩陣」，但高級領事有豁免權，可留在官邸辦公。理論上如家居環境許可，有獨立房間及洗手間，可考慮作家居檢疫，但不能外出。此個案反映現行豁免政策有問題，患者在家居隔離期間外出屬犯規。但由於涉及外交政策，要交由政府和沙地阿拉伯總領事儉討。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，酒店檢疫最「穩陣」，但高級領事有豁免權，可留在官邸辦公。（資料圖片）

港大感染及傳染病中心總監何栢良今早在電台節目稱，在病毒高風險地區，不論政府、首相、領事都有感染機會，政府要確保來自高風險地區人士不會將病毒帶入社區。如要採用檢疫中心或檢疫酒店以外方法，必須有閉環式管理，包括交通安排、住宿地點、能否有效防止檢疫人士外出等，原則上不贊成家居隔離單位同層有其他住戶。