新冠肺炎｜今增5宗輸入個案　2人帶變種病毒　沙地領事子女同確診

衞生署衞生防護中心公布，今日（21日）新增5宗確診個案，全屬輸入個案，當中2人帶有L452R變種病毒株。有兩宗個案患者由沙地阿拉伯抵港，據悉兩人是沙地阿拉伯駐港領事的子女，同住太古城唐宮閣，其中13歲女兒於本月17日發病，帶有L452R變種病毒株。另外，今日有少於5初步確診個案。



7月20日 太古城唐宮閣封區檢測



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據衞生防護中心資料，11歲男患者（#11968）和13歲女患者（#11971）同住鰂魚涌太古城唐宮閣。二人於本月16日經卡達航空QR818航班抵港，女童於本月17日發病，帶有L452R變種病毒株；男童無病徵，變種病毒化驗結果待定。

7月20日 跑馬地黃泥涌峽道利安閣封區檢測



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至於其餘3宗個案，36歲女患者（#11967）從孟加拉抵港，於本月18日乘搭卡達航空QR818航班。她無病徵，帶有L452R變種病毒株。

27歲女患者（#11969）從柬埔寨抵港，於本月17日乘搭大韓航空KE607航班。她早在7月1日已發病，曾於石塘咀香港JEN酒店接受檢疫。

而35歲女患者（#11970）從阿聯酋抵港，於本月17日乘搭國泰航空CX746航班。她無病徵，曾在赤鱲角富豪機場酒店接受檢疫。

今日確診的患者均未曾接種新冠疫苗。