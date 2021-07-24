李澤楷旗下SPAC　與新加坡網上地產平台PropertyGuru合併

電盈（0008）主席李澤楷有份支持的美國特殊目的收購公司（SPAC）Bridgetown 2確認，將與新加坡網上房地產平台PropertyGuru合併。兩間公司合併後市值約17.8億元（美元‧下同）。

Bridgetown 2由李澤楷與PayPal創辦人Peter Thiel創立。PropertyGuru透過今次交易，獲得Bridgetown 2的4.31億美元資金，包括因交易而配股集資而獲得的1億美元。參與配股的投資者包括Bailie Gifford﹑Naya﹑REA及Akaris Global Partners。兩間公司合併後其企業價值13.5億元。

於2007年成立的PropertyGuru，目前每月擺放280萬個放盤，擁有4.9萬名活躍經紀用戶。在新加坡﹑泰國﹑印尼﹑越南及馬來西亞等市場發展。