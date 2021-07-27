河南水災｜新地捐2000萬元人民幣　稱向每位救援人員致敬

近日河南遭遇歷史罕見的特大暴雨，新鴻基地產（0016）深切關注當地災情及災民的生活，決定撥款2,000萬元人民幣，捐贈河南支援災區前線的救援工作及災後重建，與河南同胞一同抗洪救災。

新地主席兼董事總經理郭炳聯表示，河南災情牽動著每個中國人的心，身在香港者亦十分牽掛。一方有難，八方支援。作為愛國愛港的香港企業，新鴻基地產和郭氏家族希望援助受災地區群眾儘快恢復正常生活，為河南渡過難關盡一份綿薄之力。

洪災發生後，各方救援力量第一時間馳援前線，社會各界亦紛紛伸出援手，新地向每一位救援人員致敬，希望與社會各界齊心協力，向受災民眾傳遞華夏民族守護相助的希望與力量。

新地衷心慰問所有受影響的災民，並會繼續關注災情，積極回應和支持抗洪抗災工作，相信社會各界攜手同心，定能與河南共克時艱。