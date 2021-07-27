家族辦公室協會：成員AUM突破500億美元　「富二代」對SPAC感興趣

亞洲區富豪數目持續增加，區內對家族辦公室提供財富管理相關服務的需求漸趨殷切。香港家族辦公室協會今日（27日）宣佈，自成立以來，成員數目已超過30多個單一及聯合家族辦公室，同時任命獨立顧問委員會成員，並成立四個小組委員會。



協會主席關志敏表示，截至2021年7月中，協會成員資產管理規模的總額已超過500億美元（約3,876億港元），目標年底增至50名會員。他認為，大中華地區的億萬富豪增長速度驚人，有信心達到目標。



他又指，隨著富豪家族第二代接手，辦公室成員更願意接觸新事物，上一代的辦公室成員資產類別大多3至4種（地產、股票、債券），而新一代的辦公室成員資產類別過10種，當中對數字貨幣、SPAC、ESG最有興趣。



港拓家族辦公室市場具優勢

協會副主席葛綸亦提到家族辦公室市場不斷擴大，香港仍具備優勢。第一，香港在國際上的資產管理金額高；第二，大灣區人口超過7,000萬，人均GDP達23,000美元 ; 第三，香港是世界第三大資本市場。



自2020年11月成立以來，協會已召集逾30個家族辦公室，其中80%是聯合家族辦公室，其餘20%為單一家族辦公室。協會的成員主要來自香港，其餘仍有中國內地、東南亞及歐洲。