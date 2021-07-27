發揚「香港製造」精神　工總為港商在大灣區力爭十倍市場

香港工業總會為協助工業界把握國家內循環發展機遇，表示轄下的「大灣區智庫」將與渣打銀行（香港）有限公司合作，進行政策研究，協助大灣區港資相廠開拓內銷市場，預計會於明年首季公布研究結果。

新任工總主席查毅超今日（27日）於61屆周年大會及理事會會議上表示，將協助較傳統製造業升級轉型，並創造新興的高增值製造業，為香港工業應用科研提升長遠競爭力，在大灣區為港商爭取十倍以上的市場。他表示近年越來越多廠商看到香港的潛力和優勢，在港進行高增值生產工序或開創新興製造業。

會上提到食品科技有龐大發展潛力，能成為高產值高增值行業。工總常務副主席林世豪，表示食品工業佔香港製造業逾3成，本地具備成熟的產業配套和中高端的消費市場，具有發展食品科技和食品加工業的發展潛力，政府去年推出「再工業化資助計劃」，有一半參加商是來自食品工業，包括建立智能生產線，應用物聯網監控品質等。

而除了推動業界發展，工總常務副主席陳偉聰表示，去年成立了教育委員會，與各大院校合作，協助有志投身工業界的學生。他表示希望香港政府能提供更多有關職業教育上應用學科的學習機會，開設應用型的學士學位，工總亦會加強跟院校聯繫，提供實習和就業機會。