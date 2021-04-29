科技園工總推共創平台　助老牌廠商加速開發寵物面部識別系統

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-04-29 16:20

本港近年大談「再工業化」，科技園公司與香港工業總會合作推出「研發共創平台」，本地廠商可透過平台，使用科學園的實驗室、共享工作間等配套，加速創新轉型，第一階段有8間工業企參計劃，現正審批第二階段的7間企業。 音響設備生產商信佳國際是參與企業之一，公司負責人表示，公司近年致力開發寵物用品市場，透過計劃可加快開發人工智能（AI）寵物面部識別技術進程，實現產業鏈升級。

莊子雄介紹，平台的共享工作間設於科學園內，佔地逾3,500平方呎，第一階段提供8個工作間，月費各約1.4萬元。（陳嘉慧攝）

工總副主席莊子雄介紹，平台的共享工作間設於科學園內，佔地逾3,500平方呎，第一階段提供8個工作間，月費各約1.4萬元，會員可享用基礎辦公室設備，也可使用園區內的實驗室，例如廠家若想開展生物科技研究，需要進行AI大數據分析，便可使用園區提供的超級電腦。此外，平台亦提供資金及人才支持。

申請審批方面，科技園公司行政總裁黃克強表示，審批將按照所有企業申請入園的評選機制處理，每間公司須有至少一半員工專注於研究工作。他續指，園方亦著重工業廠家的產品研發能力，即除研究外，企業也需具備產品開發計劃，並會與企業定期檢視研發進度。

黃克強（前排左一）表示，審批將按照所有企業申請入園的評選機制處理，每間公司須有至少一半員工專注於研究工作。（陳嘉慧攝）

老牌音響設備製造商信佳國際，為參與企業之一。信佳國際董事吳民卓表示，公司近年進軍寵物電子設備市場，亦計劃將AI技術應用於產品中。

他說，公司並非初創企業，要進駐科學園，投資會比較大；而透過今次平台，計劃與園區內的NVIDIA人工智能科技中心尋求技術方案，開發寵物面部辦識系統，長遠可代替晶片應用於寵物保險及走失尋回等。