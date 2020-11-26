施政報告2020｜廠商會讚有助粵港融合　工總：樂見回應工業新常態

行政長官林鄭月娥昨(25日)發表任內第四份《施政報告》，香港工業總會發新聞稿表示歡迎。工總指樂見政府推出 200多項新措施，積極解決社會、經濟、政治等多方面問題，協助工商界把握雙循環機遇，致力推廣青年發展及培育人才。工商界及廣大市民期望有關措施盡快落實，有利香港經濟長遠發展，注入源源不絕的動力 。

工總理事會支持施政報告。（資料圖片）

工總指今年新冠疫情肆虐，全球經濟陷入衰退困局，加上本港近日疫情反覆，本地經濟飽受困擾，政府適時推出各項措施對抗疫情，實為重啟經濟奠定基礎。工總欣見《施政報告》提出善用資訊科技，以提升追蹤接觸者的工作，開發感染風險通知系統，期望政府能儘快控制疫情，推出「健康碼」，盡早放寬粵港兩地跨境營商活動，為本 港經濟帶來新生機。

工總亦表示樂見《施政報告》接納工總意見，將由貿發局聯同廣東省及有關商會推出一站式「 GoGBA」平台，透過培訓和營運「網上香港設計廊」，協助港商進軍內地大型電商平台，讓港商把握國內大雙循環的機遇，於內地銷售產品。另外，「中小企業市場推廣基金」加碼資助及放寬申請條件，有助港商參與更多展覽會及網上展覽，接觸更多潛在客戶，拓展商機。

中華廠商會會長吳宏斌（資料圖片 / 黃舒慧攝）

廠商會：再次凸顯香港在一國兩制下享有巨大優勢

香港中華廠商聯合會（廠商會）對施政報告深表支持，並指報告全面務實、長短兼顧，既圍繞著抗疫、創造就業、改善民生等本港的當前急務提出了一系列具體周詳的短期措施，亦就香港融入國家發展、推進大灣區建設、強化土地供應策略、培養人才和青年發展等關鍵性的領域釐定了策略性方向和部署，有助香港衝破困境、重新出發，提升長遠的競爭力。

廠商會認為，中央在當前本港經濟面臨重大挑戰的特殊時點出台了一系列支持香港發展的政策措施，為各界注入了一劑強心針，再次凸顯了香港在一國兩制下享有巨大的優勢。廠商會認同，香港應更主動地融入國家發展大局特別是粵港澳大灣區的建設；繼續以己所長服務國家之所需並在此過程中發展壯大，這是我們過往賴以成功的秘訣，更是香港今後持續發展的不二法門。

施政報告就推動香港參與大灣區發展公佈了多項新措施，例如容許在大灣區內地城市的港資醫療機構使用香港註冊的藥物、放寬內地人類遺傳資源過境、新皇崗口岸採用「一地兩檢」、實施「港車北上」、加快落實「跨境理財通」以及推行「大灣區青年就業計劃」等。廠商會認為這些「新政」有助於從多方面促進粵港的經濟與社會融合，當中多項措施對推動兩地的創新科技合作具有立竿見影的積極作用。

廠商會特別歡迎廣東省將允許香港已註冊的外用中成藥產品可通過簡化的審批流程在大灣區註冊及銷售；並相信這項「突破」可為香港產品進入內銷市場打開方便之門。廠商會希望特區政府繼續向內地有關部門爭取，將有關措施延展至更多行業特別是中藥、保健品和食品等，對已在香港註冊或已獲得本港指定檢驗機構出具檢測、認證報告的香港產品均准予市場進入的便利化安排。

施政報告提及，中央支持廣東省聯同香港貿易發展局等推出一站式「GoGBA」平台，為港企提供政策諮詢、培訓和企業對接服務；廠商會對此深表歡迎。該會指出，許多原本主攻出口業務的港資企業特別是中小型企業不熟悉內地的市場環境和銷售網絡，往往「摸不到門路」，難以找到合適的落地渠道；故建議特區政府和香港貿易發展局日後可將這項「牽線搭橋」的服務擴大至更多的國內區域市場，透過駐內地不同省份的經貿辦事處發揮「在地支援」的功能，收集和發佈當地的商業資訊，為本港企業引介當地的市場進入渠道和推薦合作夥伴。