本地地產股成跌市避風港　三因素支持力抵沽壓│財經評論

港股兩日大跌二千點，各板塊受大幅「洗倉式」下跌，惟獨本地地產股及公用股才守得住穩腳。本地地產股擁三因素力抵沽壓，一是樓價高企、銷情暢旺，二是股息率普遍逾4厘，三是免受中國監管，成為跌市避風港。



本港樓市交投熾熱，一﹑二手成交暢旺。差估署今日公布，今年6月份私人住宅售價指數報394.5點，按年則升2.02%，距離2019年5月的歷史高位396.9點僅約2.4點或0.6%。摩根士丹利指，本港地產銷情持續，而地產股今年表現跑贏恒指，每股資產淨值（NAV）折讓49%，預測股息率又為4%以上，維持予行業「吸引」看法。

本地地產股今年跑贏恒指，股息又高，屬穩健回報。

今年樓價料升9% 地產股股息率逾4厘

該行指，香港樓價經過2019、2020年橫行後，今年上半年錄得上升，成交量大增46%，故上調本港今年樓價預測為升9%，明年則升5%，並主要由租金復甦、持續低息率等因素推動。再者，零售租務到達拐點，料下半年可復甦4%，明年升10%，政府所派發的5,000元消費券料推動8%香港零售銷售市場。但由於未能通關，今年底前最多回復至疫情前的兩成。

至於辦公室租務仍維持低位，直至2022年底，空置率達9.5%，創17年新高，未來2022年至2023年平均有近400萬平方米供應予市面，加上在家工作租務蠶食復甦進度。

大部份地產股下月公布業績，該行可維持穩定派息，並料派逾4厘息。除了九倉置業（1997）、冠君信託（2778）及置富信託（0778）以外，三者因每股盈利下降，令每股分派減少。

摩根士丹利看好信置、嘉里建設及希慎，均予「增持」評級。

信置嘉里建設盈利能力高 REITS也「有升有息」

本地地產股中，摩根士丹利看好信置（0083）、嘉里建設（0683）及希慎（0014），均予「增持」評級。信置盈利突飛猛進，兼每股分派增長5%，2021財年的可售資源達370億元，按年增長85%，而其市值有40%為淨現金，目標價予14元。

嘉里建設經常性收入強勁支撑高股息率政策，加上黃竹坑物業帶來可觀的銷售資源，並且潛在派發特別息達每股2元，目標價予30元。而希慎則受惠政府消費券派發及達4.6厘的股息率。

與此同時，近期部分REITS表現強不錯，自低位大幅反彈。領展（0823）、置富（0778）、泓富（0808）分別達4.1厘、5.5厘、5.7厘，本月股價又分別升0.7%、1.6%，及表現持平，跑贏恒指以及一眾科技股。多隻REITS股價又於高位整固，又可食正本地消費概念，值得留意。