李小加以創始人身份　下周二現身滴灌通啟動媒體發布會

香港交易所（0388）前行政總裁李小加，自去年底離開港交所後，創立了針對未上市中小企融資的滴灌通。可是卻未見有大動作。終於李小加在下周二（8月3日）舉行公開活動。

有公關發出邀請函，指出李小加與張高波兩位滴灌通投資的創始人，會出席公司啟動媒體發布會。相信屆時外界會就滴灌通的具體運作等問題，向李小加提問。又看看一向妙語連珠的李小加，會否介紹公司未來發展之餘，再即場透露一﹑兩句金句？

早前李小加曾指出，內地小微企業屬國際資金的投資藍海。

目前內地共有2.3億名小微企業擁有人，代表內地經濟根基及實體經濟生態，蘊藏無比商機。他指出單一個小微企業沒有太大投資價值，但將他們視為一個整體的資產組合，則具有巨大投資價值。

李小加認為若要能成功建立起投資小微企業生態圈，需要在傳統金融的框架中作出4方面改變。在產品方面，他指應將現時以信貸產品為主變成以投資產品為主，讓小微企業調動資金時有更大靈活性。企業由以往依賴銀行及理財產品提供資金，改為透過更多國際資金以投資方式提供資金。