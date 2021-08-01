國策企業大風大浪大茶飯　反觀陀地諸侯　也無風雨也無晴｜刁佬

過去一星期香港股市大幅波動，主要受內地於不同行業大幅度修改金融政策，其中科網股騰訊（0700）因併購中國音樂集團之前未取得同意，壟斷市場，違反了中國《反壟斷法》經營者集中規定；另外是教育股，國務院提出內地學科類培訓機構不得上市融資，嚴禁進行資本化運作，因為這短短的批文，市場擔心教育行業會進一步受限，失去發展空間，紛紛拋售教育股。

在這情況下，股市應聲作出調整是很合理，刁佬不覺得有什麼出奇。中國改革開放40年，改革與行政的速度非比尋常，相對其他國家的政策調整較為迅猛，其他國家的政策調整較為循序漸進。中國幅員遼闊，政策修改大都是雷厲風行，發現問題馬上解決，否則上有政策下有對策，政令則難以通行，當一些政策涉及經濟環境，只能說「有人歡喜，有人愁」。總有些行業會因政策紅利而0至100全速前進，亦有些行業因而萎靡不振。

在過去數十年，這情況十分普遍，很多公司均受到國策影響。公司實力固然重要，但國策方向的重要性，遠遠超出企業自身的影響力。說了這麼多內地股票的政策特色，大家有没有回頭看香港的股票？其實我哋香港股票亦有陀地政策特色，雖然受惠於政策的企業較少，不過他們都是一方的「諸侯」，比如港鐵（0066）及交易所（0388）等。

刁佬在市場風雨飄搖的日子見到香港本地股票「也無風雨，也無晴」心生安慰，相對內地的大風大浪大茶飯，以香港作為基地的本地公司因為主營業務於香港，較少受到國策影響，反而是細水無流，滴水穿石賺取穩定的回報。刁佬所見陀地公司就是這樣多勞多得營運著，雖然無驚喜，但亦無驚嚇。

過去多年香港聯交所的發展日益上進，注意力當然集中於來港上市的內地企業，在金融市場誰大、誰惡、誰正確，沒有人不明白這個真理。在這一個市場下刁佬及眾多專業人士的生計都離不開祖國的懷抱，不過刁佬在香港成長，總不能不優惠一下香港的陀地企業。刁佬作為一個小市民都如此「識諗」，作為市民又應該對「香港國企」的聯交所有什麼期待？

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【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。