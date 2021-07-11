港鐵投中環地王　刁界揭騎呢位　恐現「灣仔北結界」？｜刁佬

撰文： 刁佬 最後更新日期： 2021-07-11 11:00

刁佬成日話自己做刁，咁咩係做刁？說穿了就是為交易進行利益分配。近年香港官民衝突上升，經常話官商勾結，但查實又不見得現時官商關係好，說穿了就是利益分配不均。

號稱中環地王的中環新海濱3號商業地終於截標，有老友問刁佬點睇，老友認為港鐵今次夥拍華懋及九置入標是與民爭利，刁佬覺得與民爭利就說得太過，因為除咗大型發展商會係港鐵財團的對手，一般市民只是用家，又點有能力爭利？

港鐵入標成功 誰最大得益？

港鐵大股東係香港政府，持有港鐵75%權益，今次港鐵入標中環地王，情況好似一隻曠世股王上市，大股東賣哂所有股份再自己認購一樣，十分不合理。正常情況應該是大股東把部份股份留起，餘數公開上市，等街外投資者認購。套入今次的情況，既然地王原屬政府，如果港鐵入標成功，港鐵那一部份投資又係入返政府袋，左手交右手變成港式內循環。其實如果政府想參與，點解唔以活化中環郵局為理由，提出所有入標者一齊發展？

在港鐵董事局成員中，共有4名政府官員，包括財經事務及庫務局長許正宇、運輸及房屋局長陳帆、發展局常任秘書長（工務）林世雄，以及運輸署署長羅淑佩。另外，華懋慈善基金是由龔如心遺產成立，同時受律政司監管。由此可見這個由港鐵、華懋及九置組成的財團有濃厚的政府背景，自然容易被人指摘瓜田李下。

問起有無瓜田李下時，港鐵又只懂官腔地答：「在決策過程中，已嚴格按照《上市規則》，在董事局就此項目作出決定時，有可能涉及實質或潛在利益衝突的董事局成員（包括政府官員董事）均避席相關董事局會議，並無接觸是次董事局關於該項目的會議檔，亦沒有參與有關討論及表決。」刁佬是一個生意人，自然想到既然可以比港鐵參與投標，點解唔諗下如何提升塊地的價值，令公眾的得益最大化？

灣仔北「結界」 前車可鑒

綜觀香港所有地王及地標級的建築物，有邊個係無地鐵站？有邊啲商業區無地鐵參與？作為發展商都一定好歡迎建築物鄰近地鐵站。不過老友提醒刁佬，歡迎有地鐵站是不同於與港鐵合作，因為經營甲級辦公室與商場功力少一點都死，刁佬Google 港鐵經營管理的商場之後馬上收聲。

據資料所示，呢塊中環地王會連接地鐵出口，萬一港鐵財團今次入標失敗，都唔會無地鐵出口，變成灣仔北一樣的結界。地王落成後相信將與附近大廈相連，保持好中環的優美傳統，大廈間全以天橋、地下隧道及地鐵站出入口連接，不用出地面曬太陽之餘更落雨都唔怕，女士們拎住重型皮革手袋，踩住四吋踭都可保持儀態。

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簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。