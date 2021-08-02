滙豐業績｜高盛指獅王上季盈利水平優預期　予61元目標價

滙豐（0005）已於今午公布第二季及中期業績。高盛發表報告，指出滙豐上季核心稅前盈利為56億美元，較高盛及市場人士預測分別高出2%及18%，指出與較低的信貸撥備金額有關。可是季內滙豐卻受到較低的收入，及較高的成本，導致撥備前經營溢利遜預期。

高盛又指出，滙豐截至6月底的資本水平較略低於市場人士，以及中期息亦有稍低於預期，惟強調滙豐公布全年業績時派息情況會更加重要。該行認為，今日滙豐股價會較沉靜。

高盛於報告內指出，收入屬市場人士預期內，卻較其預測低3%，這與滙豐場的非利息收入較預期低有關。上季滙豐淨息差按季收窄1個基點，可是淨利息收入卻增加1%，管理層認為這反映出該行淨利息收入可平穩。高盛指出滙豐貸款增長按動增加1%月，與新股招股活動有關，而存款增幅則約為1%。管理層維持淨利息能錄得低單位數增長預測，不過今年上半年淨利息錄得130億美元，稍遜於高盛對該行全年淨利息收入為264億美元的預測。

成本方面，高盛指出滙豐季內成本較預期高出2%，與增加科技及與業務表現相關薪酬支出有關。滙豐管理層維持除卻在英國業務的成本，及據匯兌因素外，整體成本趨勢在年內保持穩定的預測。

信貸撥備方面，高盛指出滙豐連續4季作出信貸回撥，令人驚喜，更成為盈利驅動動力。該行及市場人士分別預期，全年滙豐回撥金額為18億美元及21億美元。

資本水平方面，高盛指出縱使滙豐截至6月底的資本水平處於管理層預測水平，卻不及高盛預測水平。這與滙豐擁有較大風險資本規模，及本港新股融資活動有關。管理層預料全年派息比率介乎40至55%。

高盛予滙豐「買入」，目標價61元。