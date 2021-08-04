澳門再現新冠確診個案　投行紛紛削8月及9月賭收預測

澳門自昨日（3日）錄得4宗新冠變種病毒確診個案後，即日進入「即時預防狀態」。今日（4日）起啟動全民檢測，政府更宣佈部分娛樂場所將於明日零時零分起關閉。 同時，有不少賭客都趕做核酸檢測，以便取得無染疫證明離澳返回內地。多間投資銀行亦下調澳門彩業未來賭收預測。

投資銀行瑞信發表研究報告指出，澳門已成中風險地區。鑑於珠海當局調整拱北口岸的入境措施，令澳門賭場中場客流下跌。有高級中場的工作人員表示，預計未來兩周客人數目將較7月時減半。

由於，如今內地和澳門都加強了出入境限制，瑞信預計今年第3季澳門賭收將會再次弱於預期，有機會觸發新一輪的盈利下調，重申整體對澳門博彩業審慎的看法。

花旗：料影響短暫 長期則保持樂觀

花旗銀行亦發表報告指，因應澳門因疫情「即時預防狀態」，下調8月和9月賭收預測，由85億澳門元和100億澳門元，分別下調至65億澳門元和75億元澳門元。全年賭收預測調整為1210億澳門元，按年仍增長一倍，回復至2019年水平41%。花旗預料，帶來的影響屬短暫，長期則保持樂觀。

花旗又指出，現時金沙中國（1928）、澳博（0880）和銀娛（0027）等優質博彩公司股價或進入調整，因此亦為投資者提此供更好買入機會。