點評四大濠賭股　論錢最多、防守力最強　呢間首選！｜伍禮賢

近期濠賭股的信息量不少，先是有媒體消息指港澳兩地有意在本月有限度通關，消息曾令濠賭股出現短線攀升；隨後澳門公布6月博彩收入按年增長8.1倍，惟按月則出現跌37%，反映過去一個月廣東疫情反覆帶來的相關影響，數據曾令濠賭股股價短線一度受壓。

濠賭股制勝關鍵

由於濠賭股業務性質的特殊性，在正常的經營環境下，博彩收入可謂屬於現金牛行業，結合數學概率的不可逆性，在沒有疫情的影響下，濠賭股只需打開門坐等盈利落袋。正正因為市場明白這個理念，即使在疫情出現的情況下，濠賭股總體股價的下跌幅度並沒有太誇張，因為市場明白，疫情總會過去，但是盈利模式卻不會改變。惟這個理念的前提條件是，濠賭股需要捱過疫情的低迷期。而現在來看，疫情雖然有所改善，但仍處反覆。在這個情況下，濠賭股的防守力有機會成為制勝關鍵。

市場憧憬港澳通關，不過澳門應變協調中心於7月8日宣佈，粵澳通關9日凌晨零時起恢復核檢結果七天有效，不論通關人士是否已接種新冠疫苗，至於港澳便利通關何時實施，衛生局指仍要觀察，暫無多少日沒有個案即可便利通關的準則。（資料圖片）

以市值計算，目前濠賭股排名前四分別為銀河娛樂（0027）、金沙中國（1928）、永利澳門（1128）及澳博控股（0880），那麼他們的防守力如何比較？

其中一個可取的方法是用極端假設，如果濠賭企業在完全沒有營收的情況下，按照目前的營運支出水平，究竟可以維持多長時間。利用這個方法，按年四大濠賭股截至去年年底的數據，可以用目前手持資金與營運支出之比作出比較。另外，雖然四大濠賭股本身採用的統計口徑不盡相同，但作出數據仍可作為較實用的總體比較。但這個過程中，需要用原始數據作出一些調整。

從資金看實力

首先，資金部分可以將現金、現金等價物、持有短期投資資產，以及可及時動用的信貸金額，作為短期可維持日常營運的資金；其次，由於財報中營運支出包含了折舊與攤銷等不涉及現金流的支出，因此可以將其排除。

銀河娛樂（0027）周五（16日）收市報58.7元，全日跌0.59%。（資料圖片）

根據此項原則，截至去年年底，銀河娛樂手持現金及短期投資約460億港元；金沙中國手持現金、現金等價物總額，及SCL循環融資合共折合240億港元（30.8億美元）；永利澳門現金、現金等價物及永利澳門信貸融通合共約215億港元；而澳博持有現金61億港元、可用信貸額及新發行優先票據折合約204億港元。而經調整後的支出方面，按去年水平，四者的平均每日經營開支約為2,620萬元、4,560萬元、1,710萬元以及1,950萬元，由此，我們可以知道在失去所有收入的最壞情況下，銀河娛樂仍能持續經營58個月，金沙中國為17個月，永利澳門為41個月，澳博則為34個月。

此反映出銀河娛樂防守力在同行中獨樹一幟，永利澳門及澳博則緊隨其後。另一方面，投資濠賭股一個不得不防的乃續牌事項。今年6月份，澳門行政長官賀一誠曾公開指出，下半年作有關法律修改以及作出公開諮詢，現時不會就賭牌發表任何意見。在中美關係緊張之下，相對而言，相信非外資的賭企所面臨風險相對會小一些。

綜合以上分析，在博取未來濠賭復甦的選項上，銀河娛樂仍不失為首選。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大新鴻基證券策略師

*本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份