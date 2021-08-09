美股後市將如何演繹？　華爾街大行觀點大不同

當地時間上周五（8月6日），美國勞工統計局（Department of Labor）公布了十分強勁的7月非農數據，帶動了與經濟復甦相關的股票，道瓊斯指數和標普500指數也雙雙創下歷史新高。儘管如此，華爾街大佬們對美股市場未來走勢的看法仍呈「兩極分化」的狀態。

《財聯社》報道，「悲觀派」美國銀行（Bank of America）首席策略師霍爾（Jill Carey Hall）日前發出警告稱，她看到了美股賣出信號，並預計標準普爾500指數年內將會大幅下跌，價值股將是投資方向。

她在接受採訪時表示，「標準普爾500指數年底跌至3800點。今年市場確實已經消化了很多好消息。」這意味着標普500指數將較上周五收盤價下跌約14%。

「該指數的市盈率已經非常高了，」霍爾解釋稱，「我們追蹤的市場情緒指標越來越看漲，但我們的華爾街信心指數已經非常接近賣出信號。」

此外，她還認為，當前財報季表明，「市場已經消化了很多好消息」。例如，業績高於分析師預期的公司「表現也並沒有特別出色」。而上次這種情況發生在2000年3月，標普500指數隨後下跌10%。

從選股策略看，美銀則仍然喜歡一些周期性的防禦類股票，超配能源股和金融股，看好價值而非成長股，因為這些價值股相對於成長股而言通常較為便宜且機構持倉較低。

無獨有偶。花旗（Citigroup）首席美股策略師列夫科維奇（Tobias Levkovich）上周也預計，標普500指數到年底將下跌10%，跌勢最早將從下個月開始。

高盛升標普500今年目標價至4700點

「樂觀派」高盛（Goldman Sachs）上周則再度上調了標準普爾500指數目標位，並稱到2021年底，企業收益增長一定程度上將推動大盤繼續上漲7%，意味着該指數全年回報率高達25%。

該行將標普500指數年終目標從4300點上調至4700點，並將2022年的目標從4600點上調至4900點。而根據彭博月度調查，高盛給出的預測值是目前華爾街策略師中最高的。

摩根大通（JPMorgan）上月底也曾發布報告，堅定其看漲立場。摩根大通美國股票策略主管Dubravko Lakos·Bujas稱其仍然看好股市，並認為最近對經濟增長放緩的擔憂是「過早和過度的」。

Lakos·Bujas將其標準普爾500指數年終目標價從4400點上調至4600點。儘管債券收益率下降，但該行仍堅持其研究觀點，即新冠病毒大流行後的經濟復甦仍處於早期周期。