沽空規模創新高　「女股神」稱股市沒有泡沫　做空ARKK沒根據！

Cathie Wood認為，押注ARK Innovation旗艦創新ETF會暴跌的許多淡倉都認為股市處於泡沫之中，「實際上我們離泡沫遠得不能再遠了」，當前的市場負面情緒恰好是一種「反信號」。數據顯示，ARKK有13.4%的股票被做空，再創歷史新高。

《華爾街見聞》報道，在「女股神」Cathie Wood的旗艦ETF ARKK被做空規模創新高消息傳出次日，這位去年最炙手可熱的交易所交易基金創始人再度駁斥，做空她旗下ETF的投資者「沒有根據」。

Cathie Wood表示，押注ARK Innovation旗艦創新ETF會暴跌的許多淡倉都認為股市處於泡沫之中，「實際上我們離泡沫遠得不能再遠了。」

Wood認為，例如上世紀90年代末網路泡沫破滅前夕，華爾街分析師對大盤的預測呈「跳躍式發展」，目標價格一個比一個高，但現在不是這樣，「事實上，很多IPO或SPAC上市後都跌了。」

Wood稱，與網路泡沫破滅前的「歡欣鼓舞」相比，當前的美股投資者行為要穩重和謹慎得多。因此，當前的市場負面情緒反而是一種「反信號」，悲觀情緒越是日益增長，越代表股市可能會進一步上漲，在沒有泡沫存在的情況下，這是個好事情。「我喜歡壞消息，當看到上述這種負面情緒，尤其是在估值和更長投資時間範圍方面的負面情緒，我實際上感覺更舒適一些。如果在泡沫中，例如上世紀90年代末，我們的戰略會受到歡呼。」

ARKK做空規模佔自由流通量13.4%

金融分析機構S3 Partners昨日公布的數據顯示，對ARKK的做空興趣再度刷新歷史最高，目前約有2487萬股被做空，佔該ETF自由流通量的13.4%，淡倉頭寸價值近29億美元。

該機構稱，ARKK旗艦ETF是Wood旗下一系列ETF中被做空最多的一隻，在過去一個月被做空股票數量增加了26.8%，同期該ETF下跌0.6%。

不到兩周前，做空ARKK的比例為12%，對應着27億美元的做空資金並創紀錄最高，一年前這一做空數字僅為4000萬美元。今年7月，ARKK基金的資金淨流出為9.44億美元，代表在2020年的輝煌業績之後，投資者開始對其失去信心。

一同失去耐心的還有不少對沖基金，其中最著名的是當年用10億美元押注次貸危機爆發而成為電影《大淡倉》原型的Michael Burry，其家族投資基金二季度持有ARKK逾23萬股看跌期權，價值近3100萬美元，而且還加碼做空了ARKK的重倉股特斯拉(673.47, -15.52, -2.25%)。

而Burry還不屬於對Wood「最看跌」之列。報道稱，Laurion Capital Management 持有價值超 1.71 億美元的 ARKK 看跌期權，其他對沖基金持有的看跌期權規模分別是：GoldenTree Asset Management的1.025 億美元，Moore Capital Management的580 萬美元，以及Cormorant Asset Management對兩個ARK基金共持有1.348億美元的看跌期權。

ARKK周四尾盤股價跳水，收跌1.7%，報收113.85美元，創6月9日以來的近兩個半月最低。

FactSet數據顯示，ARKK本周迄今已下跌3.8%，今年迄今累跌7.3%，嚴重落後於美股大盤。同期，道指本周下跌1.6%、今年累漲14.2%，科技股居多的納指本周下跌1.5%、今年累漲超13%，標普500指數大盤本周下跌1.2%、今年累漲近18%。