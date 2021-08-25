TVB中期虧損收窄至2.84億元　不派息　廣告收入增31%至4.6億元

電視廣播（0511）截至今年6月底止中期業績，股東應佔虧損2.84億元，按年收窄，不派息。若撇除去年上半年政府在「保就業」計劃下提供的工資補貼，股東應佔虧損改善4,300萬元或13%。

期內總收入為12.48億元，按年增加2%，主要與TVB廣告收入增加31%；總成本則下跌3%至15.97億元。除稅﹑息﹑折舊及攤銷（EBITDA）為負1.4億元，按年收窄約3分1。

公司指，香港電視廣播對外客戶收入為6億元，按年增加%，其中廣告收入增加31%至4.6億元。非經常性項目前分部虧損收窄21%至4.05億元。

公司表示，截至今年6月底，myTV SUPER登記用戶由860萬名進一步增加至950萬名，增幅為11%。受益於訂戶人數上升推動ARPU（每名訂戶平均收入）增加，訂購收入由1.46億元增加8%至1.57億元。

TVB Anywhere轉虧為盈

不過自COVID–19爆發以來，往返中國內地受到旅遊限制，令聯合製作節目業務的進度受阻，來自中國內地的總收入因而由3.56億元下跌至港2.98億元。

公司亦指出，TVB Anywhere的分部收入由7,400萬元增加23%至9,100萬元，而分部業績則由虧損300萬元改善至溢利1,200萬元。

公司又表示，來自大台網及電子商貿業務對外客戶分部收入為5,200萬元，按年跌15%；分部溢利為1,800萬元，減少41%。期內電子商貿平台Big Big Shop已完成訂單的商品交易總值為6,200萬元，增長10%，主要受訂單數目增至9.87萬份帶動，平均訂單值為627元。