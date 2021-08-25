奈雪的茶虧損擴大57倍至43.2億元人民幣　擬加大一線城市門店密度

今年6月底掛牌的內地茶飲連鎖店奈雪的茶（2150），公布截至今年6月底止中期業績，權益股東應佔虧損43.21億元（人民幣‧下同），按年增加57倍，不派息。

公司指出經調整淨利潤為4,820萬元，去年同期虧損6,350萬元。

公司指出期內收入增加80.2%至21.3億元，其中來自奈雪的茶茶飲店收入20.03億，按年增加81%，「台蓋」收入為7,752.8萬元，增幅為23%。

公司又指出奈雪的茶茶飲店錄得門店經營利潤3.85億元，按年增加497.2%；台蓋收入為1,203.9萬元。

公司表示，期內奈雪的茶茶飲店門店經營利潤率為19.2%，按年提高7個百分點，亦較2019年全年提高3個百分點。

截至今年6月底，公司在內地74個城市擁有578間奈雪的茶茶飲店，在上半年新開93間，關停6間。

公司表示，會繼續落實加密策略，重點在一線﹑新一線及重點二線城市加大門店密度，提高品牌勢能。