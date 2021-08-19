被廣州市監局查出違規添加色素？　喜茶、奈雪的茶澄清是誤傳

廣州市場監管局微信公號周四（19日）發布消息稱，在對「網紅」飲品店監督檢查行動中，檢查了廣州市環市路商圈的「奈雪的茶」、「喜茶」、「溜六六」等3間飲品店。



據悉，廣州市監局重點檢查了證照經營、從業人員健康證、加工製作環境、食品加工製作過程等情況，以及原料茶底的進貨情況及索證索票落實情況、加工操作過程中是否超範圍超限量添加色素等食品添加劑的使用情況。同時，廣州市食品檢驗所工作人員對其現場制售的「網紅」飲品進行抽樣檢驗，重點檢驗莧菜紅、胭脂紅、 檸檬黃、日落黃、亮藍等合成著色劑項目。

在通報檢查結果中，廣州市監局稱，「針對檢查中發現的開封後的預包裝食品保存不當，水池、冰箱、冰粒機等標識不夠規範等問題，執法人員要求相關『網紅』飲品店立即整改。」但通報中沒有公布哪間飲品店需要整改。

通報還稱，廣州市場監管部門還於近日專門組織開展了「網紅」飲品專項抽檢，共完成「網紅」飲品抽樣243批次，檢驗完成183批次，發現不合格產品4批次，不合格項目均為「日落黃」，市場監管部門將對不合格產品依法查處。通報中同樣未有公布哪個品牌的飲品屬於不合格批次。

不過，廣州廣播電視台《百味廣州》官方微信公眾號、央視旗下的《央廣網》等媒體在報道中指，上述三間飲品店存在開封後的預包裝食品保存不當；水池、冰箱、冰粒機等標識不規範等問題。而《澎湃新聞》等內媒轉載《央廣網》報道時又提到，喜茶、奈雪的茶等飲品店存在違規使用「日落黃」色素。

對於上述報道，奈雪的茶周四澄清，監管部門抽查了奈雪兩個樣品「霸氣金玉黃皮」「霸氣葡萄玉油柑」，均未檢出日落黃、檸檬黃、胭脂紅、莧菜紅、亮藍等5種合成色素。

喜茶同日也回應稱，不存在任何違規色素添加問題，也不存在任何其他問題。喜茶相關負責人表示，目前喜茶未收到任何廣州市場監管部門對廣州門店存的情況通告或整改要求。同時，經與廣州市市場監管部門核實，此次檢查監管部門到喜茶涉及員工健康證，均在有效期內，沒有發現其他問題。

根據《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》規定，在常用的人工合成著色劑中，日落黃、莧菜紅、胭脂紅不能在茶飲料中使用。長期或一次性大量食用色素含量超標的食物，可能會引起過敏、腹瀉等症狀。