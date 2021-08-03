官媒「臥底」北京「奈雪的茶」門店　揭蟑螂亂爬水果腐爛等亂象

品牌奶茶店近年如雨後春筍般湧現，然而卻不時傅出食安、衛生問題。近日，官媒新華社記者於內地網紅奶茶店「奈雪的茶」做「臥底」，結果發現北京有分店存在蟑螂亂爬、水果腐爛、抹布不洗、標籤不實等問題，且店員已習以為常，不以為然。

事件曝光後引發網民廣泛關注，有人苦訴自己剛剛光顧過有問題的門店，甚至「看吐了」。周二（3日）清晨，奈雪的茶在官方微博發文道歉，指涉事門店當日將暫停營業，同時公司會邀請有關部門上門檢查。



事實上，在今年上半年，上海市市場監管部門已對1點點、茶百道、7分甜、都可（coco）、熊姬等多個知名品牌奶茶店突擊檢查，結果發現普遍存在着食品標籤不明確、冰箱內食物不加蓋、操作區衛生不達標、物品與食品混放等現象。今年6月，南京市玄武區市場監管局亦公佈專項抽檢結果，顯示喜茶在微生物、醣類方面存在風險。

為了解北京的情況，新華社記者不久前應聘進入奈雪的茶北京西單大悅城店做實習茶飲師，結果第一日上班就踫見一隻指甲蓋大小的蟑螂麵包展櫃底部爬向麵包製作間，於是立即報告，結果同組值班店員回應「沒事，不用管它」，看來有關現象對他們來說十分平常。翌日，一些店員表示雖然該店要求很高，但「忙起來就顧不上那麼多了」。

西單大悅城店被拍到通道及後廚雜亂。 （影片截圖）

而在長安商場店，記者發現有些發黑的芒果被放在後廚的桌上，但員工卻被提醒「不要浪費，稍處理一下即可」，還有一些標籤紙等雜物不慎掉入芒果泥中，但員工直接挑出後就會繼續使用。

另一方面，按要求應在4小時內售完的一款「軟歐包魔法棒」系列產品，員工卻會將未售完的產品更改時間標籤再賣；至於在北京西單大悅城店，曾出現工作人員錯將保質期只有一天的飲品「霸氣檸檬油柑」的生產日期打成前一天的情況，結果店長在晚上閉店時才發現，但卻未對消費者公示相關情況，也未採取任何措施作補救。

西單大悅城店的工作人員錯將產品的生產日期打成了前一天。（新華社）

此外，記者發現有員工處理不同食物時卻從不更換手套，高峰期時甚至試過不戴手套直接處理食材。同時，記者擦盤子期間曾多次詢問一塊抹布擦了幾十個盤子後是否需清洗，卻被告知「完全不用」；至於擦拭桌面的毛巾按要求應每4小時更換一次並打上時間標籤，但記者在麵包展區僅2天就遇到了2次沒有及時更換的情況。甚至某次，記者發現不少員工直接踩上原本用於清洗食材的桌面以取食材，事後竟未做任何清潔處理。

事件曝光後立即引起網民熱議：

天下烏鴉一般黑

已經對餐飲店的衛生不抱希望了

餐飲行業製作過程應該實時有效監控

中國的飲料店，標榜再牛逼，也和路邊攤一樣的衛生狀況

國內食品行業這種亂象不止一家，屢禁不止，根本原因還是違法成本太低



西單大悅城店後廚的水果堆放處。 （新華社）

至周二清晨5時多，奈雪的茶在官方微博發文道歉，指涉事的兩家門店將暫停營業，公司會邀請市場監督管理局上門檢查並第一時間向公眾公佈結果。就新華社記者指出的問題，奈雪的茶表示，針對蟑螂，每月公司都會聘請專業消殺公司對門店進行2至4次消殺，西單大悅城店因公共區域較大，夏季會每月進行4次消殺，公司會和消殺公司進一步加大消殺力度，同時對夥伴進行再培訓。

針對使用發黑芒果，奈雪的茶表示公司堅決不會使用不新鮮的原料，會進一步進行核實，必將嚴肅處理，又強調超過存放效期的所有水果都要廢棄處理，芒果到店後的存放效期為48小時；針對生產時間標籤，經查確是門店失誤打錯時間，公司也在當天門店群內通報就此事批評。最後，公司指已就後廚物料和儲物間進行了整改，並強調奈雪設有線下稽查團隊，每月都對門店進行定期和不定期抽查，公司去年還組建線上稽查團隊全天在線對門店進行監控。

公開資料顯示，奈雪的茶控股有限公司主要經營高端現製營茶飲品牌「奈雪の茶」及子品牌「台蓋」，2021年6月30日在香港交易所掛牌上市，有「全球茶飲第一股」之稱。其於2019年宣布登陸香港，目前在山頂廣場經營門店。

針對食安、衛生問題，中國農業大學食品學院副教授朱毅認為現時奶茶店面對嚴重的同質化問題，競爭激烈、原材料漲價加上外賣普及度，令消費者沒機會到實體店面看，故造成了店家忙於賺錢，疏於管理。中國消費者權益保護法學研究會副秘書長陳音江更直言：「如果只顧追求新奇營銷和利潤獲取，而不能保證食品質量安全，終將無法經受時間的考驗。」