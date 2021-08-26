「幟哥」沽清龍皇持股　上市四年人工加股票　累套逾1億

人稱「幟哥」黃永幟近日沽清其一手創立的龍皇集團（8493），做到「一股不留」。該股早前被指疑似經微信女「散貨」，股價單日一度急瀉接近九成，由2.2元暴瀉至0.38元，近日更在0.16元水位徘徊。

雖然「幟哥」最後一注亦在這水平出貨，惟據記者統計，龍皇集團上市4年，他和妻子收取的薪酬，以及早前高位出貨所得，累計過1億元，與公司4年累蝕近1.8億元，形成反差。

龍皇集團旗下品牌龍皇酒家設5間分店。圖為觀塘源成中心分店。（龍皇集團網頁相片）

賣股套現 遠勝「揸鑊鏟」

據港交所披露易顯示，仍為龍皇執行董事的黃永幟，本周三（24日）以每股平均價0.1477元，沽清手上1,728.84萬股龍皇，套現255.35萬元，做到「一股不留」。

「幟哥」在餐飲界頗有名氣，惟龍皇經營表現卻一般。翻查龍皇過往五年業績表現，除了2016年賺100萬元外，2017年上市集資4,560萬元以後，連年虧損，截至今年6月底止，已累計蝕逾1.78億元。目前龍皇在港、澳、滬三地，以「龍皇」、「龍璽」、「龍袍」及「皇璽」4個品牌，合共經營9間餐館。

公司表現一般，上市期間，黃永幟夫妻共收取薪金、津貼及實物利益共2,172.2萬元。同時，今年6月起，黃永幟前後六次出售其持有的40.2%龍皇股份，累計合共套現8,898.88萬元。換言之，人工加賣股，龍皇上市後「幟哥」實際落袋1.1億元。

龍皇上市後從未賺錢，累計蝕近1.8億元。（資料圖片／梁鵬威攝）

套現後股價暴瀉 惹市場關注

該股今日開報0.174元已是全日高位，一度低見0.153元，最多跌5.5%，市值只有2,700萬元。龍皇股價曾在6月10日暴瀉，由2.2元大跌逾八成至0.38元，市值蒸發近2.5億元，其後股價表現一沉不起。

實情龍皇踏入6月動作頻繁，先在6月1日完成「十合一」，其後黃永幟短短七日內，趕在股價高位「出貨」，套現逾8,000萬元。事有碰巧，早前網傳有人在社交媒體推介買入龍皇股票，疑似唱高散貨，捲入「微信女」散貨風波。

早前黃永幟以擬發展其他業務為由，辭任龍皇集團行政總裁一職，只留任做執行董事。妻子李靜濃則以專注於家庭為由，在7月13日起辭去龍皇集團主席一職。隨著他們沽清龍皇股份，相信已徹底「抽身」。