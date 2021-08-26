HKTVmall母企｜香港科技探索中期賺9580萬元　首派股息

HKTVmall母公司香港科技探索（1137） 發表截至2021年6月30日止中期業績，純利錄得9,580萬元，按年上升3%；而若不包括Shoalter科技業務所產生的開支，上半年香港電子商貿業務純利為1.04億元，按年升12.6%。中期息每股派8仙。

據公司年報顯示，行政總裁王維基持有3.55億股計算，可以收取2,840萬元股息。

公司亦更新派息比率指引，為EBITDA的30至60%。

公司營業額上升13.3%至15.2億元，毛利率下跌3個百分點至24.5%。

電商業務EBITDA約1.44億元

香港科技探索期內電子商貿業務淨溢利為1.047億元，增加12.6%。除稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利（EBITDA）1.44億元，按年跌9.4%；若不計及Shoalter科技產生的EBITDA為1.527億元，跌幅為4.2%。

公司指出，上半年訂單商品交易額為30.4億元，按年增加10.7%；在今年6月，日均訂單為3.65萬張，在7月時更創新高至4.06萬張，平均訂單值為465元，減少8.5%。

冀成國際性千億科技

主席張子建指Shoalter以自行發展的技術方案，支持HKTVmall以外的第一個大型網上購物商場， 將於數個月後面世。

公司又指出，Shoalter的首個香港方案業務客—IT計劃於今年第四季推出網上購物平台EESE。Shoalter於今年8月4日提交首個香港標準專利申請，涉及自行發明的自動化零售店及系統，已處於最後開發階段，預期2022年上半年試行推出，並於同年正式推出10間店舖。有關的目標市場將為已發展國家。

公司指出，HKTVmall除了是一個商業運作，亦是一個讓公司證明自己能力和實現夢想地方；又指出希望5年後，有約50%盈利來自Shoalter的科技業務，又指出公司夢想是希望成為一家國際性千億科技企業。