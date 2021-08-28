聯儲局收水在即或促息率攀升　要敲銀行股　點操作你要知｜伍禮賢

港股中期業績高峰期即將完結，整體而言，本輪中報對市場帶來的影響偏向正面。而業績期過後，相信市場亦進一步關注未來仍具增長潛力的行業股份。雖然目前環球仍受變種病毒影響，惟經濟大體仍處復甦之中，加上預期中長期環球息率具上移空間，因此，匯豐系值得留意。

滙豐（0005）周五（27日）收市報42元，當天跌幅為0.36%。（資料圖片）

滙控復甦不俗 惟派息低於預期

滙豐控股（0005）上半年列賬基準收入下跌4%，優於市場預期，其中上半年環球低利率環境導致期內淨利息收益率較去年同期下跌22個基點，成為收入下跌最主要因素。而列賬基準除稅前利潤則按年增長約1.5倍，主要受惠首兩季集團信貸損失均錄得撥回淨額，相比之下，2020年上半年則有69億美元提撥。總體來說，滙控業績受惠信貸撥備，符合市場預期，惟亞洲地區業務強勁，及其他地區盈利回升，帶動總體業績超預期。

派息方面，滙控宣布每股派發中期股息0.07美元，較市場預期為低，此亦成為滙控股價績後出現回調的重要原因。惟集團一級資本比率仍然強勁，包括預期股息影響後，仍維持在15.6%，較去年底下跌0.3個百分點。

在業務架構方面，滙控表示繼續將美國和歐洲大陸的業務更加集中、精簡和持續盈利；同時，將進一步擴展包括內地、香港、馬來西亞及新加坡等地區的數碼財富管理業務。

恒生銀行（0011）周五（27日）收市報140.7元，當天跌幅為0.35%（路透社）

恒生銀行業績符合預期 未來發展正面

而作為滙豐子公司的恒生銀行（0011），其中期業績總體符合市場預期。

具體來看，恒生上半年扣除減值撥備前的營業收入淨額較去年同期下跌10%，但相對去年下半年則上升3%，呈現改善勢頭。在淨利息收入方面，雖然集團受惠經濟改善帶動資產負債表增長及賺取利息之平均資產上升5%，惟在環球低利率環境下，淨利息收益率錄得下降45個基點至1.51%，拖累淨利息收入較去年同期減少20%；若與去年下半年比較，則減少2%。

恒生利息收入下降在市場預期之中，惟其非利息收入則略較市場預期為高，這主要受惠今年上半年本地金融市場表現再度活躍。與去年同期比較，非利息收入錄得按年增長14%，主要受惠旗下財富管理業務，包括零售投資基金和證券經紀等業務收入的增長強勁。若與去年下半年比較，非利息收入更進一步增長24%。

至於減值撥備方面，集團期內預期信貸損失為3.39 億元，較上年同期大幅減少81%。恒生同時預期，未來整體信貸損失結餘維持將穩定。

預期未來本港經濟向好，以及息率有望向上的趨勢下，匯控、恒生未來仍有機會受凈息差擴張而拉動增長。投資者不妨40至42元低吸匯控，目標價46元，止蝕於36元。恒生則於140元附近吸納，目標價150元，止蝕價130元。

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*本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份