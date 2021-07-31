港股七月表現十年最差　八月業績期或可期待　估值成關鍵｜伍禮賢

雖然「五窮六絕七翻身」為港股傳統智慧，惟今年七月港股總體走勢較弱，並成為過去十年表現最差的七月。踏入八月，筆者認為市況未必會表現得太差。

首先，中港股市近期經過連續大幅波動後，新華社在本周中深夜罕見發文點評股市，並重點提到，行業監管政策有利於中國長遠發展。正確理解平台經濟、教育培訓等行業的監管政策，必須從中國經濟社會發展的大局出發。有理由相信，內地官媒深夜點評股市，表明已經關注到近期監管政策對股市帶來的衝擊，並闡述相關政策長遠有利股市，預期此對市場過去一段時間以來，對政策監管的疑慮有所減輕。

即使不計及以上因素，港股八月份開始步入業績集中釋放期。在這段期間，市場至少會將部分關注點重新聚焦在企業的業績基本面上。而現時不少行業股份股價經歷大幅回調後，本身在估值上已經出現了較為明顯的下降。相信上半年在宏觀經濟面仍處於偏好的大環境下，企業的盈利增長至少不會表現得太差，此亦為大市從估值方面帶來支持。

今年七月港股總體走勢較弱，並成為過去十年表現最差的七月。（資料圖片）

如果從市場表現來看，恒指在7月份的前三周，平均成交一直維持在大概1,500億上下的偏低水平，交投不活躍成為其中一個導致港股在月中出現反彈乏力的原因。惟指數在臨近月底的一波快速下跌過程中，成交卻急劇超出2,000億，甚至達3,600億，反映在下跌過程中市場的恐慌情緒已經上升至一定的水平。而包括向騰訊這些市值達幾萬億元的股價，出現連續接近一成的下跌，亦反映市場的下跌受市場情緒影響，或偏向非理性。

相對地，八月份對市況仍具一定殺傷力或者不確定因素，乃中美之間的角力，前期市場亦有擔心美國或禁止美資投資中港股市。筆者認為，這個點相對不容易把握。惟近期美國副國務卿謝爾曼（Wendy Sherman）訪華，其向中方提出的要求主要有兩個：（1）讓中國大量出口廉價工業品和生活用品至美國，以舒緩美國現時通脹情況；（2）讓中國購買美國的國債。雖然本次中美高層會晤，最終成果無幾。但透過此輪會面內容，可以推測美國在現時經濟復甦階段，近期的通脹導致美國在中美角力中多了一重慎重的考量。此有助抑壓中美走向極端對抗，亦對股市產生正面作用。

從以上幾點來看，八月港股表現，仍然值得期待。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大新鴻基證券策略師

*本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

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