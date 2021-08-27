「巴菲特指標」突破200%再刷歷史新高　美股崩盤擔憂加劇

近期，隨着Delta變異病毒持續肆虐，美國經濟復甦已有所放緩，但股市卻「風采依舊」，照樣屢創新高。然而，值得注意的是，廣受歡迎的「巴菲特（Warren Buffett）指標」周三（8月25日）再次衝高拉響警報，飆升至205%的創紀錄高點，似有美股大跌之兆。



《財聯社》報道，所謂「巴菲特指標」，就是美股總市值（威爾希爾5000指數）與美國國內生產總值（GDP）的比值，被投資者、市場研究人士廣泛用來衡量美股是否過熱。股神巴菲特曾將這一指標形容為「衡量任何時刻股市估值的唯一最佳指標」。

截至周三美股收盤，威爾希爾5000指數（Wilshire 5000）跳升至46.69萬億美元附近，而美國第二季度GDP預計為22.72萬億美元，兩者之比達到205%，遠高於2020年第二季度達到的187%的水平，當時疫情正全面爆發，GDP下降了約15%。

與此同時，標準普爾500指數和納斯達克指數當日均收於紀錄高位。直到周四（8月26日）收盤，隨着多重利空消息散播（喀布爾爆炸、美聯儲偏鷹派看法、經濟不及預期 ），美股才終於結束了連日上漲的勢頭。

眾所周知，股神巴菲特素來比較青睞這個指標。他在2001年曾表示，「當這個比值在70%至80%之間，買入股票很可能會給你帶去好的回報，如果這個指標接近200%，比如1999年以及2000年的部分時期，你就是在玩火。」

當該指標在網路泡沫時期創下歷史高點（159.2%）時，巴菲特曾表明，這應該是（美股）即將崩盤的「非常強烈的警告信號」。此外，在金融危機前的幾個月該指標也急劇飆升，使其成為預測市場低迷的可靠工具。

事實上，數據顯示，「巴菲特指標」一般位於93%和114%之間，而去年第二季度該指標達到了187%，創下歷史高點。市場人士普遍認為，當指標位於100%及以上時，投資者就應該選擇持幣觀望或者退出市場了。

指數有被誇大的可能性？

不過，該指標也並不是完美的。例如，它將上一季度的GDP與今天的股市價值進行比較。GDP也不包括海外收入，而美國企業的市值反映了其國內和國際業務的價值。

此外，自去年春天以來，疫情擾亂了經濟活動，壓低了GDP，同時也促使聯邦政府支持企業，在此過程中支撐了市場。因此，巴菲特指數的讀數可能被人為誇大，並可能隨着經濟復甦和企業援助撤出而下降。

然而，值得注意的是，在「巴菲特指標」衝高拉響美股紅色警報之前，就有多位華爾街大佬對美股即將崩盤發出了警告。

《沽孤一擲》原型Michael Burry今年早些時候警告稱，股市「在刀尖上舞動」，「所有崩盤之母」即將到來。市場歷史學家、GMO聯合創始人Jeremy Grantham也對一個「成熟的史詩級泡沫」敲響了警鐘，他預計這個泡沫將以驚人的速度破裂。